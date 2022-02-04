冬奧相見 國際奧會主席：彭帥若提性侵調查會支持

國際奧會主席巴赫日前抵達北京，他3日表示將在閉環會見中國網球好手彭帥（圖），但不會主動對她指控遭性侵一事調查。（路透）

中國女網名將彭帥 去年11月在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵 ，之後一度神隱，她的安危引發大眾關切；國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)3日表示，他將在北京冬奧 的「閉環系統」裡和彭帥會面，並說如果彭帥想要對她提出的指控發動調查，他會支持。

彭帥上個月曾說，她從未指控遭到任何人性侵，發文遭到誤解，而張高麗則從未就此事發言；國際奧委會過去數周與彭帥多次視訊通話，巴赫並說，計畫與彭帥在北京冬奧期間會面。

巴赫在記者會上說：「從她的解釋我們得知她人在北京，可以自由行動，可以和家人及朋友共度時光。現在我們可以進行下一步，親自與她本人會面，了解她的安危與精神狀況；如果彭帥想要調查，我們也會支持，但這是她的人生、她的指控。我們親自見到她後，將能更清楚她的人身安全與精神狀況。」

國際奧會主席巴赫（左）日前抵達北京，會見中國國家主席習近平（右）。巴赫3日表示將在閉環會見中國網球好手彭帥，但不會主動對她指控遭性侵一事調查。（美聯社）

世界女子職業網球協會(WTA)先前表示，彭帥雖然露面，但WTA並未減少對她健康和安全的擔憂；WTA因擔憂彭帥和其他球員的安全，已經宣布暫停在中國及香港的所有賽事。

北京冬奧將於北京時間4日正式揭幕，為防堵新冠疫情採取閉環管理，所有與會者的行動都受到限制，即便是參加開閉幕式的各國元首都必須在「防疫泡泡」之外。

另一方面，本屆冬奧的人權問題也廣受各界矚目，數百名西藏活動人士在瑞士國際奧委會遊行，指控他們是與中國同流合污迫害少數民族的幫兇；對此，中國政府否認所有指控，並稱反對有心人士把體育政治化；國際奧委會則表示，希望4日的開幕式能將世界的注意力重新拉回到奧運本身。