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冬奧餐廳防病毒傳染 機器人煮麻辣燙、宮保雞丁

記者張聲肇／綜合報導
北京冬奧為避免病毒感染，三餐供應從點餐、烹煮、上菜，通通由機器人包辦。圖為媒體中心一名記者從機器手送來的餐盤裡取出食物。(美聯社)
北京冬奧為避免病毒感染，三餐供應從點餐、烹煮、上菜，通通由機器人包辦。圖為媒體中心一名記者從機器手送來的餐盤裡取出食物。(美聯社)

北京冬奧正式開賽，在新冠疫情未消，避免病毒感染下，這場賽事期間如何供應三餐讓外界極為好奇；答案是科技，點餐、烹煮、上菜，通通機器人包辦。

為了縮小人與人的接觸機會，壓低病毒感染擴散的機率，科幻電影裡的餐飲「作業模式」就展現世人眼前，只要動手、動口就可點餐。

記者發稿中心的天花板上，供餐的機器人隨時提供記者服務，點完餐點後，廚房裡機器人廚師馬上準備，烹煮好以後，機器人手臂會從天花板端出熱騰騰食物，點餐者就可端到一角慢慢享用。

這套供餐體系的優勢在於提高傳菜效率、防塵保溫、避免人與人接觸；智慧餐廳主管鍾展鵬告訴中新財經網，智能炒鍋區有18個炒鍋，可以同時做18道菜，每道菜約需4到6分鐘，再通過「空中雲軌」和「下菜口」上菜；根據座位遠近和當時繁忙情況，送餐需要2到4分鐘不等，比真人烹煮送餐省時很多。

中新財經網報導，冬奧會智慧餐廳的「做飯機器人」可以做出麻辣燙、宮保雞丁、煲仔飯等中餐，也能做漢堡、義大利肉醬麵等西餐，還會煮餃子、餛飩、調雞尾酒。

離媒體中心不遠的正式餐廳裡，沖咖啡、調飲料的也是機器人，它們既是沖泡師調酒員，也是服務生，把準備妥當的飲料送給客人。

點餐則比餐廳服務員有效率，顧客只要把手機上某餐點的掃描碼讓機器人掃描一下，不到90秒，飲料就送達。

賽事三周期間，餐廳平均每天要接待5000至6000名文字、攝影記者和轉播工作人員。

冬奧籌辦人員這麼費心，讓機器人分勞，目的就是預防群聚感染，讓天花板上的機器人充當服務員，自可減少人與人的接觸。

比賽期間，只要測出病毒的陽性反應，運動員的奪牌夢立即粉碎。用餐時間減少人與人的接觸，同時實施社交距離規定，病毒傳播的機率自然降低。

供餐機器人是北京冬奧籌辦單位在「冰墩墩」和「雪容融」兩大吉祥物之外，為了選手與記者安全，特別端出的科技展示；中國也有意透過這些象徵及實際產品，向世界展現其工業創新成果。

北京冬奧 義大利 社交距離

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