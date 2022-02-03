地位難撼動…川普已募得1.22億資金 上百人找他助選

前總統川普仍是共和黨內的「吸金王」，在去年募得高達1億2200萬元的資金，已為100名候選人背書。（歐新社）

今年11月將舉行期中選舉 ，前總統川普 不單為100名候選人背書，而且在去年募得高達1億2200萬元的資金；顯示他雖然已經卸任，卻依然深入介入期中選舉，也展現出他在共和黨 依然存在的絕對領導地位。

紐約時報報導，1億2200萬元的資金是龐大的，這是共和黨全國委員會資金的兩倍以上，而且速度驚人，因為受到去年1月6日國會暴動事件影響，川普到3月才重新接受政治募款，四個月間就募得5600萬元。

川普團隊募款的速度在下半年放緩，但六個月間仍處理超過160萬筆捐款，平均每筆捐款為31元；這些都反映出「川粉」支持的熱烈程度，使他成為共和黨內的「吸金王」。

川普成立包括「再次讓美國再次偉大」(MAGA, Again)等數個政治行動委員會(PAC)，也善於為這些組織募款，例如去年12月在海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦的募款餐會，每位與會者的入場券就高達12萬5000元。

迄今川普已為約100名州政府、議會及國會候選人背書，而且還會非常高調地致贈支票給他喜愛的候選人；川普團隊表示，川普已致贈他喜愛或志同道合的候選人資金共135萬元。

按規定，與川普有關的政治組織應在31日午夜前公開帳目，這些資金用於支持那些候選人預計很快就能知曉。

除參與期中選舉外，這些資金對川普潛在的2024年再度參選總統來說，也是巨大優勢；雖然法律上禁止這些資金用於競選總統，卻有不少漏洞可鑽，仍可資助不少政治活動，例如參與各種造勢場合等，實質上拉抬自己的聲望。

事實上，川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)也指出，川普的眼光「無與倫比」地放到11月之後，因為「對川普帶頭領導的需求，還從未像現在這樣鮮明過」。

目前的民調均顯示，在共和黨支持者中，川普是黨內最具聲望的2024年總統人選，不過近期以來，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)等人也有逐漸出頭的跡象。