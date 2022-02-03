川普彈劾案證人 控遭川普父子恐嚇「阻止他說出真相」

曾在川普彈劾案中作證、現已退休的前國家安全會議陸軍中校亞歷山大‧維德曼，2日狀告前總統川普、川普長子小唐納‧川普、前川普律師朱利安尼等人密謀恫嚇證人。（美聯社）

2019年曾在川普彈劾 作證、現已退休的前國家安全會議陸軍中校亞歷山大‧維德曼(Alexander S. Vindman)，2日向華府特區美國聯邦區域法院遞狀，控告前總統川普、川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr)、前川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、前白宮社群媒體公關主任史卡維諾(Dan Scavino)、前川普助理茱莉亞‧哈恩(Julia Hahn)密謀恫嚇證人。

維德曼在訴狀中指出，川普父子及包括朱利安尼在內的多名川普親信聯手，企圖阻撓他在彈劾聽證會作證，川普等被告「早就應該為所作所為承擔責任」。

維德曼2019年在彈劾聽證會上作證指出，川普曾向烏克蘭 總統施壓，逼迫烏克蘭在2020年美國總統大選前抹黑當時的民主黨總統候選人拜登。

他在訴狀中寫道，當時身為國家安全會議成員，卻遭到川普等人「蓄意、行動一致的非法恫嚇及報復」，企圖阻止維德曼在國會作證時說出不利於川普的事實真相，作證結束後則對維德曼祭出處罰。

福斯新聞網(Fox News)、福斯新聞保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)、小唐納‧川普在訴狀中被點名為協助川普散布有關維德曼的不實消息，導致維德曼蒙受巨大傷害的幫兇。

訴狀中指出，川普陣營對維德曼的霸凌行為非同小可，是經過縝密安排的密謀計畫，相關人士多次開會商討如何對付彈劾案證人的策略，草擬內容不實的談話重點並透過特定人士發布，故意抹黑維德曼對美國的忠誠，一再渲染維德曼是烏克蘭間諜的假消息，為維德曼扣上偽證罪名，維德曼與雙胞胎兄弟都雙雙丟官。

在這件民事訴訟中，維德曼指控川普等被告1871年「三K黨條款」(Ku Klux Klan Act)，條文中規定禁止密謀阻撓證人作證或對證人作證展開報復。