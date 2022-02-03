新大法官任命聽證在即 意外揭露民主黨參院「很脆弱」

新墨西哥州聯邦參議員盧漢突然中風住院，給拜登總統提名的新任大法官人選的任命聽證會投下變數。（路透）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，49歲新墨西哥州 聯邦參議員 盧漢(Ben Ray Luján)上周突然中風住院，凸顯兩黨在參院 各占50席現況下，民主黨擁有的多數席次其實相當脆弱，拜登總統提名的新任大法官人選接下來的任命聽證會，可能面臨波折。

報導指出，民主黨目前雖為參院多數黨，但幾項重大法案立法卻延宕不前，盧漢中風住院的消息1日傳出後，某些民主黨參院同僚憂喜參半，一方面擔心些微多數恐將無法維持，一方面則為盧漢可望完全康復感到慶幸。

在現任聯邦參議員中，盧漢屬於年紀較輕的生力軍，上周突然住院，讓參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)面臨考驗，萬一接到臨時通知需要交付表決，舒默手上便湊不齊多數票。

報導指出，盧漢突然住院反映了兩黨在參院的權力消長隨時可能改變，尤其是自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)將於今夏退休，拜登即將公布遞補人選，任命聽證會也將於參院登場。

消息人士透露，民主黨有信心能爭取到幾位共和黨參議員為拜登提名的新任大法官人選投下贊成票，但華府政治環境趨於兩極化的此時，政治風向仍可能因為戰略算計而驟變，若無共和黨參議員跑票支持，民主黨50名參議員就一票都不能少，必須親自到場投票，大法官任命案才能通過。

舒默1日表示：「對於盧漢可望完全康復，我們深感欣慰。」他說，期待盧漢可很快回到參院，也相信盧漢能很快恢復參議員的職責。

民主黨籍新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)則說，希望盧漢未來兩周先把身體養好。

紐約時報報導，盧漢住院一事1日獲得辦公室幕僚長桑契斯(Carlos Sanchez)證實。盧漢出現頭昏、疲倦等症狀，1月27日前往新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)一家醫院看病，旋即被轉診到阿布奎基市(Albuquerque)的新墨西哥大學醫院。

桑契斯透過盧漢推特發布聲明寫道，盧漢經診斷發現小腦中風，身體平衡受到影響，後來接受減壓手術以消除腦部腫脹，手術後現正休養中。