大法官提名 拜登向2參院好友請益 也打電話給麥康諾

拜登總統（右二）和副總統賀錦麗（左二）1日在白宮會見民主黨籍的參院司法委員會主席德賓（右一）和共和黨籍參議員院葛拉斯理（左一），討論大法官提名議題。（美聯社）

對於自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)今夏退休後的遞補人選提名 ，拜登 總統已開始積極尋求共和黨支持；他1日邀請參院 司法委員會共和黨籍資深成員葛拉斯理(Chuck Grassley，愛阿華州)到白宮，與民主黨籍司法委員會主席德賓(Dick Durbin)共同洽商；拜登還也打電話給參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。

白宮發表聲明指出，拜登邀請德賓、葛拉斯理1日在橢圓形辦公室開會，傾聽兩人對於月底即將宣布的新任大法官提名人選的看法與建議。

美聯社報導分析，過去三位大法官被提名人的參院任命聽證會，都曾出現政黨意見相持不下的狀況；拜登與民主黨同僚則希望即將宣布的新任大法官提名人選，能夠獲得共和黨支持。

阿拉巴馬州前民主黨參議員瓊斯(圖)已被選中在拜登總統宣布大法官提名後，指導被提名人通過任命聽證。（路透）

曾任德拉瓦州聯邦參議員36年的拜登，以「兩位好朋友」稱呼德賓與葛拉斯理；拜登對媒體表示，過去在參院司法委員會期間，曾與德賓、葛拉斯理一起處理多宗大法官提名案。

拜登說，美國憲法規定，大法官提名人必須獲得參院「諮議及同意」(advice and consent)，「當我說希望聽取參院意見，並且獲得參院同意時，我是認真的。」

讓最高法院擁有美國史上第一位非洲裔女性大法官，是拜登2020年競選政見重點；他希望在布萊爾遞補人選提名中落實。

美聯社報導，德賓歷經前總統川普任內三位大法官提名人選的政黨角力後，承諾這次將政黨休兵；自從布萊爾上周宣布本議期結束便將於今夏退休後，德賓便不斷與參院共和黨同僚磋商。

麥康諾透過發言人對美聯社表示，麥康諾在電話中對拜登強調，希望獲得拜登提名的人選篤信司法獨立，要能抵抗政治人物企圖霸凌法院及改變司法體制架構。

大法官提名熱門人選、華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉．布朗．傑克森(圖)，遭保守派共和黨參議員批評曾一再阻擋前總統川普任內的行政命令。（路透）

熱門人選傑克森 被共和黨批評

51歲的華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院法官凱坦吉．布朗．傑克森(Ketanji Brown Jackson)是拜登考慮名單上的熱門人選；不過，福斯新聞網(Fox News)報導，傑克森2021年在上訴法院法官任命聽證會上，曾遭保守派共和黨參議員指出先前有關前總統川普任內的行政命令裁決，後來紛紛在上訴過程中遭推翻；預期傑克森一旦被提名，將成為任命聽證會上備質問的重點之一。

一位知情人士告訴哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，阿拉巴馬州前民主黨參議員瓊斯(Doug Jones)已被選中在拜登總統宣布提名後，來指導被提名人通過任命聽證。