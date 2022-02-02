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拜登「重建美好未來」法案 曼欽稱已完蛋了

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍的聯邦參議員曼欽說，拜登政府含擴大社安支出的「重建美好未來」法案已胎死腹中，縮小版前景不明。 （路透）
民主黨籍的聯邦參議員曼欽說，拜登政府含擴大社安支出的「重建美好未來」法案已胎死腹中，縮小版前景不明。 （路透）

民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)1日表示，拜登總統規模龐大的社會支出與對抗氣候變遷法案已完蛋；美聯社報導分析，曼欽以最強烈的措詞，形容被列為民主黨國內重大施政項目的「重建美好未來」法案，可見即使民主黨希望透過協商繼續為法案催生，同樣緣木求魚。

曼欽1日的談話基調，與去年12月間的說法基本一致，當時他便清楚表態，沒辦法支持已經擬妥的「重建美好未來」(Build Back Better)法案。

美聯社報導，曼欽1日的發言凸顯民主黨在期中選舉年面臨的險峻挑戰；民主黨正設法挽救「重建美好未來」法案的某些項目，以爭取為疫情拖延長達兩年而感到憂心的選民，並且設法解決數十年來最嚴重的通膨問題。

「什麼重建美好未來法案？」曼欽1日答覆媒體詢問有關重建美好未來法案協商進度時說：「根本沒有，我不知道你在說什麼。」

民主黨籍的聯邦參議員曼欽說，拜登政府含擴大社安支出的「重建美好未來」法案已胎死腹...
民主黨籍的聯邦參議員曼欽說，拜登政府含擴大社安支出的「重建美好未來」法案已胎死腹中，縮小版前景不明。 （路透）

對於媒體追問過去幾天是否參與法案協商，曼欽則說：「沒有，沒有，沒有，沒有。已經完蛋了(It's dead)。」

曼欽過去數周曾多次表示抱持開放態度，願意商討如何草擬規模縮小的法案，內容包括降低碳排放量、推出全國免費學前班計畫，以及參加聯邦醫療保險計畫補助；但他說，協商到目前為止都沒展開。

美聯社分析，民主黨方面遲遲沒有動作，拜登施政滿意度一路走下坡，都讓民主黨人士擔心先前所有努力恐將泡湯。

曼欽1月31日曾說：「我願意跟任何人磋商，這點始終如一。」他也表示：「我只想確定我們找到平衡點，推出我們有辦法負擔開銷的法案，並且好好執行。」

他表示，支持「重建美好未來」法案裡支持可再生能源(renewable energy)的計畫，但同時希望能以最乾淨的方式使用石化產業。

曼欽代表的西維吉尼亞州為煤礦重要產區，曼欽為參院能源與自然資源委員會(Senate Energy and Natural Resources Committee)主席，對於能源議題具有龐大影響力。

曼欽 民主黨 西維吉尼亞州

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