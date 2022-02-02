紐時：川普藉口舞弊 想查抄各州投票機
知情人士最近透露，2020年選舉日結束後六周，前總統川普趁自己還掌權，曾指揮私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)洽詢國土安全部，想知道查抄關鍵州的投票機是否合法，但遭官員婉拒，顯見川普直接參與推銷選舉舞弊論的程度，比先前所知來得更大。
紐約時報1日報導，川普要求之後，朱利安尼照辦，打電話給國安部代理助理部長，但對方表示沒有權限扣押或審核投票機器。
川普先拒絕外部顧問群的提議，沒找國防部查扣投票機，而是與前司法部長巴維理(William Barr)在白宮橢圓形辦公室開會，問有沒可能由司法部查抄投票機，巴維理馬上表示不可能；川普再找朱利安尼打電話給國安部，這個過程以往未經披露。
知情人士指出，新的供述顯示，就探詢各種提議，企圖動用自己政府的國安機構來查抄投票機，川普參與的程度更為直接；他想找出選舉舞弊的證據，助自己扭轉2020年敗選，但無功而返。
川普陣營曾提議動用至少三個聯邦部門來協助他繼續掌權，這件事外界已然知悉；想找國防部及國安部，是由他的顧問群擘畫，曾草擬行政命令，想由川普發布。
但新的供述讓外界了解，川普考慮並推動顧問給的計畫，到多大程度；他使用聯邦的權力，以毫無根據的選舉有舞弊為由，想查抄各州運作的投票系統，差點把國家帶入險不可測的領域。
知情人士是由參與其事或有第一手資料人士，了解川普及其團隊的舉動。
出現這些新資訊，有助於了解為何會有草擬的行政命令，想查抄投票機器；另外更明瞭陸軍退役上校沃德倫(Phil Waldron)扮演的角色。
知情人士指出，選後不久，沃德倫開始向同夥鼓吹，自己找到投票結果的異常之處，他感覺其中有詐，接下來設想一些點子，想找聯邦機構如國防部或國安部來查抄投票機，以便保留證據。
沃德倫先找國防情報局往日同事、川普前國安顧問的佛林(Michael Flynn)，推銷由國防部出面的想法；但川普核心圈及外部人馬對這些計畫常生齟齬，約當此時，川普提出找司法部查扣投票機。
上一則
眾院查國會暴動 約談潘斯前幕僚長蕭特
下一則
FB留言