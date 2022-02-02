眾院查國會暴動 約談潘斯前幕僚長蕭特

國會暴動調查小組已約談前副總統潘斯的前幕僚長蕭特（圖），試圖掌握前總統川普辦公室1月6日國會暴動當天和之前的活動。（美聯社）

前副總統潘斯的幕僚長蕭特 (Marc Short)上周現身，耗時很久向眾院 調查去年1月6日國會山莊暴亂案委員會作證，委員會乘勝追擊，想由潘斯幕僚了解前總統川普 及助手群試圖遮掩的暴亂當天及之前事件；川普1日放話，要求委員會偵辦潘斯當天為何沒停止認證2020年選舉人團票數，若停止就不會發生暴亂。

目前川普陰謀竊取拜登總統勝選的動作，細節愈發明顯；多位消息人士均稱，川普助手群曾草擬兩個版本的行政命令，想下令給國防部及國土安全部查扣投票機器，命令雖未頒布，但凸顯川普在位最後時光有多麼墮落，像是開發中國家的獨裁者，為繼續掌權鋌而走險，完全不像美國總統該有的舉動。

眾院調查國會山莊暴亂案的委員會去年12月1日舉行聽證會。（美聯社）

蕭特的供述讓眾院調查委員會士氣大振，但委員會及潘斯不免陷入兩難，不知要不要請潘斯出席作證。

蕭特作證後，潘斯團隊與川普追隨者之間嫌隙已經擴大，可能讓國會山莊暴亂案的內情湧現。

潘斯若出席證供，分量自然遠大於較前政府低階官員，但他極力想維持平衡，既說明自己2021年1月6日的舉動，又不想開罪川普基本盤以保留自己政治前途，只怕勢難兩全。

川普透過自己「拯救美國」(Save America)政治行動委員會發表聲明，指眾院議長波洛西 若有聽他的建議，增加當天的安全人手，暴亂事件本可避免；川普形容「不特別委員會」(Unselect Committee)應去調查波洛西就維持國會安全為何如此拙劣，還有潘斯為何沒將選舉人團票擲回，重新認證或批准。

川普另批評國會煞費苦心想修訂1887年制定的「選舉人票計算法」(Electoral Count Act)；該法勾勒選舉人票計算的方式；川普稱兩黨合力想修法，足證潘斯的確有能力揚棄選舉人團的票數結果。