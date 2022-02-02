我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

「納粹屠殺無關種族」 琥碧戈柏失言 停職2周

眾院查國會暴動 約談潘斯前幕僚長蕭特

編譯潘勛／綜合1日電
國會暴動調查小組已約談前副總統潘斯的前幕僚長蕭特（圖），試圖掌握前總統川普辦公室1月6日國會暴動當天和之前的活動。（美聯社）
國會暴動調查小組已約談前副總統潘斯的前幕僚長蕭特（圖），試圖掌握前總統川普辦公室1月6日國會暴動當天和之前的活動。（美聯社）

前副總統潘斯的幕僚長蕭特 (Marc Short)上周現身，耗時很久向眾院調查去年1月6日國會山莊暴亂案委員會作證，委員會乘勝追擊，想由潘斯幕僚了解前總統川普及助手群試圖遮掩的暴亂當天及之前事件；川普1日放話，要求委員會偵辦潘斯當天為何沒停止認證2020年選舉人團票數，若停止就不會發生暴亂。

目前川普陰謀竊取拜登總統勝選的動作，細節愈發明顯；多位消息人士均稱，川普助手群曾草擬兩個版本的行政命令，想下令給國防部及國土安全部查扣投票機器，命令雖未頒布，但凸顯川普在位最後時光有多麼墮落，像是開發中國家的獨裁者，為繼續掌權鋌而走險，完全不像美國總統該有的舉動。

眾院調查國會山莊暴亂案的委員會去年12月1日舉行聽證會。（美聯社）
眾院調查國會山莊暴亂案的委員會去年12月1日舉行聽證會。（美聯社）

蕭特的供述讓眾院調查委員會士氣大振，但委員會及潘斯不免陷入兩難，不知要不要請潘斯出席作證。

蕭特作證後，潘斯團隊與川普追隨者之間嫌隙已經擴大，可能讓國會山莊暴亂案的內情湧現。

潘斯若出席證供，分量自然遠大於較前政府低階官員，但他極力想維持平衡，既說明自己2021年1月6日的舉動，又不想開罪川普基本盤以保留自己政治前途，只怕勢難兩全。

川普透過自己「拯救美國」(Save America)政治行動委員會發表聲明，指眾院議長波洛西若有聽他的建議，增加當天的安全人手，暴亂事件本可避免；川普形容「不特別委員會」(Unselect Committee)應去調查波洛西就維持國會安全為何如此拙劣，還有潘斯為何沒將選舉人團票擲回，重新認證或批准。

川普另批評國會煞費苦心想修訂1887年制定的「選舉人票計算法」(Electoral Count Act)；該法勾勒選舉人票計算的方式；川普稱兩黨合力想修法，足證潘斯的確有能力揚棄選舉人團的票數結果。

川普 眾院 波洛西

上一則

川普任內白宮文件 多遭撕毀後重黏 學者：已違法

下一則

紐時：川普藉口舞弊 想查抄各州投票機

延伸閱讀

妻挺川 保守派大法官湯瑪斯不迴避國會暴動案惹議

妻挺川 保守派大法官湯瑪斯不迴避國會暴動案惹議
川普承認要潘斯推翻大選結果 白宮：自證不適任

川普承認要潘斯推翻大選結果 白宮：自證不適任
川普籲支持者大規模示威 喬州檢察官請求FBI保安協助

川普籲支持者大規模示威 喬州檢察官請求FBI保安協助
川普吹噓財富身高 政治聲勢漸趨不利

川普吹噓財富身高 政治聲勢漸趨不利

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
美國貿易代表戴琪。(Getty Images)

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

2022-01-31 15:24
全國租金連月上漲，去年平均每月租金增加14%。（Getty Images）

房租月月漲 熱門城市飆4成…1/4房客逾半月薪繳租金

2022-02-01 10:10

超人氣

更多 >
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光
口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回

法拉盛鬧區 女子手機被搶 與嫌犯對峙後追回