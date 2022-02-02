眾院查國會暴動 約談潘斯前幕僚長蕭特
前副總統潘斯的幕僚長蕭特 (Marc Short)上周現身，耗時很久向眾院調查去年1月6日國會山莊暴亂案委員會作證，委員會乘勝追擊，想由潘斯幕僚了解前總統川普及助手群試圖遮掩的暴亂當天及之前事件；川普1日放話，要求委員會偵辦潘斯當天為何沒停止認證2020年選舉人團票數，若停止就不會發生暴亂。
目前川普陰謀竊取拜登總統勝選的動作，細節愈發明顯；多位消息人士均稱，川普助手群曾草擬兩個版本的行政命令，想下令給國防部及國土安全部查扣投票機器，命令雖未頒布，但凸顯川普在位最後時光有多麼墮落，像是開發中國家的獨裁者，為繼續掌權鋌而走險，完全不像美國總統該有的舉動。
蕭特的供述讓眾院調查委員會士氣大振，但委員會及潘斯不免陷入兩難，不知要不要請潘斯出席作證。
蕭特作證後，潘斯團隊與川普追隨者之間嫌隙已經擴大，可能讓國會山莊暴亂案的內情湧現。
潘斯若出席證供，分量自然遠大於較前政府低階官員，但他極力想維持平衡，既說明自己2021年1月6日的舉動，又不想開罪川普基本盤以保留自己政治前途，只怕勢難兩全。
川普透過自己「拯救美國」(Save America)政治行動委員會發表聲明，指眾院議長波洛西若有聽他的建議，增加當天的安全人手，暴亂事件本可避免；川普形容「不特別委員會」(Unselect Committee)應去調查波洛西就維持國會安全為何如此拙劣，還有潘斯為何沒將選舉人團票擲回，重新認證或批准。
川普另批評國會煞費苦心想修訂1887年制定的「選舉人票計算法」(Electoral Count Act)；該法勾勒選舉人票計算的方式；川普稱兩黨合力想修法，足證潘斯的確有能力揚棄選舉人團的票數結果。
上一則
川普任內白宮文件 多遭撕毀後重黏 學者：已違法
下一則
FB留言