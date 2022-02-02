川普任內白宮文件 多遭撕毀後重黏 學者：已違法

國家檔案局表示，該局保存的前總統川普的白宮文件，有些被川普撕碎，官員再黏貼回去。圖為川普今年1月15日在亞利桑納州的一場造勢大會上。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，眾院 調查1月6日國會暴動事件特別委員會(House Select Committee)收到前總統川普 任內的白宮 資料，某些文件顯然是遭到撕毀後被人重新黏起，與川普習慣把文件撕掉的習慣如出一轍。

三名知情人士透露，國家檔案局和記錄管理局(National Archives and Records Administration，NARA)將文件資料送交給眾院調查國會暴動特別委員會時，某些川普任內的白宮資料，明顯曾被人撕碎，然後重新黏回。

報導指出，川普有隨手把總統文件撕毀的特殊習慣，而白宮助理為了遵循「總統文件法」(Presidential Records Act)的資料保存規定，不得不設法把撕成碎片的文件重新黏回。

Politico新聞網站2018年曾報導，川普手撕資料的習慣在白宮內部廣為流傳，但可能有違法之嫌；川普習慣把文件撕成碎片，隨手丟在地上，讓檔案管理分析師傷透腦筋，因為某些碎片小到如同五彩碎紙一般，為了存檔必須以透明膠帶一一黏回。

「總統文件法」規定，總統所有涉及公務的備忘錄、信函、筆記、電郵、傳真以及書面溝通文件都必須保存，但川普隨手撕資料的習慣卻持續到任期尾聲。

紐約大學(New York University )憲法學者吉勒爾斯(Stephen Gillers)說，川普撕毀的白宮文件顯然是「總統文件法」規範的政府財產，蓄意破壞政府財產則構成違法。

國家檔案局31日對華盛頓郵報發表聲明，證實交給眾院特別委員會的川普任內白宮資料，「包括了某些曾經被川普撕毀的書面記錄。」

聲明中指出，交給眾院特別委員會的某些撕毀文件並沒有被復原。

國家檔案局已於12月將700多頁資料交給眾院特別委員會，內容與2021年1月6日國會暴動有關。

華盛頓郵報報導，目前無法得知被撕毀的資料是哪些，但從川普陣營提告的法院紀錄可以看出，川普企圖聲稱擁有總統特權而避免曝光的資料，包括總統日誌、行程表、會談訊息、講稿、評論與1月6日有關的當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)手寫文件等。