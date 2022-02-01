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疫情期間神隱傳白宮不滿 衛生部長職位不穩

編譯洪毅／綜合31日電
媒體放話指抗疫不力，傳白宮有意讓衛生部長貝西拉下台換人。(路透)
媒體放話指抗疫不力，傳白宮有意讓衛生部長貝西拉下台換人。(路透)

新冠疫情肆虐，相較與許多公衛官員成為鎂光燈的焦點，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)卻異常低調；「華盛頓郵報」引述多名消息人士報導，白宮內部對貝西拉近乎「神隱」，讓疫情防控宛若「沒有將帥的戰場」感到不滿，甚至因此出現換掉貝西拉的聲音。

衛生部體制龐大，有8萬名員工，年預算1兆5000億元，且疫情期間最受矚目的機構或官員，包括國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)、聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、公衛署長莫西(Vivek Murthy)等，都是貝西拉的麾下。

但是與川普、歐巴馬政府不同，貝西拉極少接受媒體訪談，美國醫療記者協會(Association of Health Care Journalists)去年11月底就批評貝西拉過於低調；斯克里普斯轉化研究所(Scripps Research Translational Institute)所長托波爾(Eric Topol)指責貝西拉「卸責」，「宛若神隱」。

貝西拉甚至在政府內部也是如此；幾名消息人士說，貝西拉固然會召開晨會，召集各高級公衛人員，但通常只聽取報告，甚少給出意見、提出問題，或是協調各機構的不和等。

其結果是，各機構在如補強針、隔離天數等議題不同調時，這些紛擾全被攤在陽光下，彷彿沒有將帥的戰場，主管各行其是，沒有一致的大戰略。

消息人士表示，貝西拉其實從就任初期就與白宮官員不和，近期疫情激增讓矛盾升溫；考量到拜登不喜歡解雇官員，以及解雇貝西拉的後續影響，因此短期內應該不會「認真考慮」是否要找人取代貝西拉，但不能排除「非正式討論」。

但另一方面，也有消息人士指責，由於白宮視貝西拉為疫情防控的「備胎」，「很明顯地，白宮無意讓貝西拉參與其中」，只是在形式上還是要讓衛生部出現而已，「若貝西拉應該扮演某些角色，白宮應該要明確表達才是。」

白宮否認與貝西拉不和，或是貝西拉是否可能失格的報導，指貝西拉在疫苗及治療的工作上有巨大成就。

白宮 疫情 聯邦疾病防治中心

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