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CNN：國會暴動當天 賀錦麗與土製炸彈僅數碼之遙

記者顏伶如／綜合報導

有線電視新聞網(CNN)報導，2021年1月6日國會暴動當天，當時身為副總統當選人的賀錦麗，座車抵達華府民主黨全國委員會(DNC)總部時，距離被人放置於長椅上的一枚土製炸彈(pipe bomb)僅數碼；多名警界人士指出，賀錦麗在民主黨全委會總部停留將近兩小時，後來土製炸彈才被人發現。

聯邦調查局(FBI)迄今，仍在尋找放置爆裂物的嫌犯身分。

賀錦麗在國會暴動當天與土製炸彈近在咫尺的內幕，先前不曾於媒體報導曝光；這起事件凸顯當天華府同一時間爆發多起事件，成千上萬暴徒攻占國會大廈，當地警方手忙腳亂之下，出現維安漏洞。

知情人士透露，賀錦麗座車與隨行車隊2021年1月6日上午11時30分從停車場入口民主黨全委會總部，她抵達的地點附近，警方後來發現一枚土製炸彈。

報導指出，根據國會警察局一份內部報告，有一名身分保密的「被保護者」(protectee)1月6日下午1時14分被護送撤離民主黨全委會總部，時間點是警方對土製炸彈展開調查的七分鐘後；這位「被保護者」就是賀錦麗。

消息人士指出，負責賀錦麗維安的美國特勤局(U.S. Secret Service)，在賀錦麗抵達民主黨全委會總部之前，已徹底搜查大樓內部、停車場及出入口通道。

有線電視新聞網報導，本月稍早，賀錦麗針對國會暴動事件屆滿周年發表談話時，曾提到當天狀況說，1月6日她仍是聯邦參議員，當天上午參加參院情報委員會的機密簡報，「幾個小時之後，群眾就攻入國會大廈了」。

報導指出，1月6日當天，民主黨全委會總部及共和黨全國委員會(RNC)大樓都被人發現放置炸彈，警方接獲報案時間分別為12時45分及1時7分，兩個爆裂物裝置都有廚房計時器及火藥，聯邦調查局(FBI)調查確認具有殺傷力。

賀錦麗 民主黨 華府

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