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川普承認要潘斯推翻大選結果 白宮：自證不適任

記者顏伶如／綜合報導
川普表示，考慮特赦參加1月6日國會暴亂而遭聯邦起訴的被告。(美聯社)
川普表示，考慮特赦參加1月6日國會暴亂而遭聯邦起訴的被告。(美聯社)

前總統川普30日發表聲明，證實他曾希望副總統潘斯(Mike Pence)推翻2020年總統選舉結果；但川普再次搬出與事實不符的說詞，聲稱身為副總統的潘斯有權改變大選結果，並且強力批判日前兩黨參議員共同協商如何修改「選舉人票計算法」(Electoral Count Act，ECA)。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)31日在白宮新聞簡報會上說，川普在德州造勢大會上談話以及對潘斯的抨擊，「再次提醒大家他有多麼不適任。」

她說，就連某些與川普關係最密切的盟友，都不認同川普的說詞。

川普29日在德州造勢大會演說中表示，考慮特赦參加1月6日國會暴亂而遭聯邦起訴的被告；川普也說，萬一接下來自己也遭起訴，支持者一定要發動大規模示威抗議。

莎奇說，支持群眾攻占國會大廈、痛毆國會駐警，川普卻為支持群眾行為辯護，連自己的副手都攻擊，只因為潘斯沒做到川普想要的推翻選舉結果。

1887年「選舉人票計算法」允許國會議員對總統大選結果提出異議，川普及挺川陣營企圖利用法規條款推翻拜登勝選；數以千計川普支持者2021年1月6日攻占國會大廈，確認選舉人票程序因此中斷。

民主黨版投票權法案19日在參院闖關挫敗後，共和黨籍緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)率領的兩黨協商小組，改為討論縮小規模提案，重點放在維護選舉結果、保護選務官員免受騷擾以及改革「選舉人票計算法」。

川普在聲明中指稱，兩黨小組想要修改「選舉人票計算法」，由此可見潘斯2021年1月6日在國會主持確認選舉人票程序時，確實有權推翻選舉結果；他在聲明中寫道，潘斯有權改變選舉結果，「不幸的是，他沒有行使權限，其實他可以推翻選舉結果的。」

不過，根據「選舉人票計算法」條文，副總統在確認選舉人票程序中扮演角色以象徵性居多，並沒有推翻選舉結果的實權。

支持川普的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)30日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)專訪時說，川普發言「有欠妥當」。

葛理漢說，希望參與國會暴亂的人都去坐牢，受到應有的懲罰，「因為他們罪有應得。」

川普 參議員 白宮

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