除了演說、募款…川普「生財法」狂賣自己周邊商品

前總統川普的生財依然非常特別，就是大賣自己的周邊商品，彷彿他仍在競選之前。(美聯社)

總統卸任之後不乏生財管道，但是前總統川普 的生財依然非常特別，就是大賣自己的周邊商品，彷彿他仍在競選之前；而此舉不單凸顯部分「川粉」的死忠程度，也有助在新冠疫情 下維繫川普以地產為主的商業帝國的財務狀況。

華盛頓郵報報導，總統卸任後，傳統的賺錢方式是透過自己的辦公室生財，也會參與演說，或加入企業董事會賺錢，大體而言都不是太招搖；不過川普是反其道而行，其辦公室非常熱中於推銷自己的周邊商品。

例如在近期，川普辦公室就向註冊川粉寄送「突發消息」，信上寫道：「你們準備好購買川普的新書了嗎？」原來是川普要發行新的相冊集，每本售價75元，如果出三倍價買書，還可獲得川普親手簽名的版本。

消息人士表示，川普光是新相冊集收到的預付款就已達數百萬元，已經在數千本相冊上簽名。

川普也從演說中賺錢，例如舉行「美國自由之旅」(American Freedom Tour)，門票九元起跳，但這只能在電視牆房間看活動，其他不同方案包括更接近舞台座位的25元，如果付1995元，還可與川普之子小唐納 (Donald Trump Jr.)會面、合影。

一些活動的門票更是100元起跳，例如與名嘴歐萊利(Bill O'Reilly)同框的活動；消息人士說，幾場此類活動讓川普進帳300萬至400萬元。

川普有時甚至不必販售貨物或勞務也能賺錢，為川普作傳的奧布萊恩(Timothy O'Brien)表示，川普曾成立一基金會以推翻選舉結果，就收到7000萬元捐款；川普的選舉舞弊論沒有得到任何機構認可。

川普的商業帝國傳統上集中在地產、旅宿及高爾夫球場等，業務因為新冠疫情及任內爭議而受到打擊；而透過政治上的加持及與商業活動的交織，對改善財務狀況可謂不無小補。

川普顧問帕斯凱爾(Brad Parscale)表示，川普有「令人難以置信的聲望基礎」，許多民眾對川普各種陰謀論買單；匿名顧問則說，川普「總是想要賺錢，能夠把所有事物看成可經營的品牌。」

至於與川普鬧翻的前私人律師柯恩(Michael Cohen)則說：「如果川普想要，他們也可以向愛斯基摩人售賣川普在上面簽名的冰磚。」