民主黨德賓：大法官人選 與其挑特定群體 不如考量年齡

擔任參院司法委員會的民主黨參議員德賓，30日受訪時表示拜登總統會提名最優秀的大法官。(Getty Images)

拜登 總統將提名 非裔女性為新任聯邦最高法院大法官 ，引發外界正反不一的看法；民主黨籍參院司法委員會主席德賓(Richard Durbin，伊利諾州)為拜登的決定辯護，指總統從特定群體中挑人選從來就不新鮮，倒是「年齡」的考量可能還比較重要。

德賓30日在美國廣播公司(ABC)的節目上表示，當年雷根宣布，他要任命第一名女性大法官，於是有了歐康納(Sandra Day O'Connor)；川普也曾宣布要任命一名女性大法官，於是有了巴瑞特(Amy Coney Barrett)。

德賓表示：「所以說，總統表態要如何提名人選這件事從來都不新鮮。」

德賓還說，能夠成為大法官考量人選的非裔女性，勢必曾經衝破種種困難，才學及適格能夠脫穎而出，位居全國最前列，而作為終身職的大法官，在確認能履職前還會接受各界的嚴格聚焦檢視。

因此德賓表示，不希望反對拜登提名的理由僅僅是出於個人因素。

德賓同日還在國家廣播公司(NBC)的節目上表示，「年齡」會是他考量的因素之一；德賓表示，他在芝加哥有不少法律界的朋友希望能夠獲得任命為聯邦法官，但是這些朋友已年逾60，去追求這樣的終身職是很「不現實」的。

德賓還表示，預期國會最快可在4月復活節前確認新的大法官人選；拜登提名人選後，該人選首先將在參院司法委員會參與聽證會，之後由全體參議員表決，取得簡單多數的同意票後就能履任。

外界對拜登決定的批評主要為「助長認同政治(Identity politics)」或「平權措施(Affirmative action)」，也就是刻意提拔某些特定群體人士，造成最適格者無法雀屏中選，甚或反加劇族群之間的對立。

來自緬因州的共和黨籍聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)就表示，多元包容對聯邦最高法院而言是好事，理應歡迎非裔女性就任，但是與雷根相比，拜登的提名過程過於「政治化」。

同為共和黨籍、來自南卡羅來納州的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，共和黨其實也願意幫忙，尋找來自少數族裔的女性成為大法官潛在人選，讓最高法院能夠「更像美國」。