我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

民主黨德賓：大法官人選 與其挑特定群體 不如考量年齡

編譯洪毅╱綜合30日電
擔任參院司法委員會的民主黨參議員德賓，30日受訪時表示拜登總統會提名最優秀的大法官。(Getty Images)
擔任參院司法委員會的民主黨參議員德賓，30日受訪時表示拜登總統會提名最優秀的大法官。(Getty Images)

拜登總統將提名非裔女性為新任聯邦最高法院大法官，引發外界正反不一的看法；民主黨籍參院司法委員會主席德賓(Richard Durbin，伊利諾州)為拜登的決定辯護，指總統從特定群體中挑人選從來就不新鮮，倒是「年齡」的考量可能還比較重要。

德賓30日在美國廣播公司(ABC)的節目上表示，當年雷根宣布，他要任命第一名女性大法官，於是有了歐康納(Sandra Day O'Connor)；川普也曾宣布要任命一名女性大法官，於是有了巴瑞特(Amy Coney Barrett)。

德賓表示：「所以說，總統表態要如何提名人選這件事從來都不新鮮。」

德賓還說，能夠成為大法官考量人選的非裔女性，勢必曾經衝破種種困難，才學及適格能夠脫穎而出，位居全國最前列，而作為終身職的大法官，在確認能履職前還會接受各界的嚴格聚焦檢視。

因此德賓表示，不希望反對拜登提名的理由僅僅是出於個人因素。

德賓同日還在國家廣播公司(NBC)的節目上表示，「年齡」會是他考量的因素之一；德賓表示，他在芝加哥有不少法律界的朋友希望能夠獲得任命為聯邦法官，但是這些朋友已年逾60，去追求這樣的終身職是很「不現實」的。

德賓還表示，預期國會最快可在4月復活節前確認新的大法官人選；拜登提名人選後，該人選首先將在參院司法委員會參與聽證會，之後由全體參議員表決，取得簡單多數的同意票後就能履任。

外界對拜登決定的批評主要為「助長認同政治(Identity politics)」或「平權措施(Affirmative action)」，也就是刻意提拔某些特定群體人士，造成最適格者無法雀屏中選，甚或反加劇族群之間的對立。

來自緬因州的共和黨籍聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)就表示，多元包容對聯邦最高法院而言是好事，理應歡迎非裔女性就任，但是與雷根相比，拜登的提名過程過於「政治化」。

同為共和黨籍、來自南卡羅來納州的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，共和黨其實也願意幫忙，尋找來自少數族裔的女性成為大法官潛在人選，讓最高法院能夠「更像美國」。

大法官 拜登 提名

上一則

白宮澄清：大法官提名名單 不僅僅3人

下一則

共和黨葛理漢也讚柴爾茲是大法官人選 她可望獲參院兩黨支持

延伸閱讀

拜登首年140天不在華府 挨轟「國家有危機時都不在」

拜登首年140天不在華府 挨轟「國家有危機時都不在」
共和黨抨擊大法官提名非裔女 是「平權措施」受益者

共和黨抨擊大法官提名非裔女 是「平權措施」受益者
普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判

普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判
拜登提名大法官 民主黨超團結 44次唱名投票都沒人跑票

拜登提名大法官 民主黨超團結 44次唱名投票都沒人跑票

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
2019年美國小組切絲麗·克里斯特30日上午約7時15分跳樓身亡，得年30歲。(Getty Images)

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2022-01-30 17:33
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
烏克蘭後備軍人參加演習。（路透）

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

2022-01-24 03:16
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄