最新民調：共和黨基本盤 不再死忠於川普

川普周末赴德州造勢，雖然仍吸引許多支持者到場，但最近的民調顯示，共和黨的支持者已經不再如以往支持川普。(路透)

自從2016年登上總統大位以來，川普 就有一票死忠支持者，即便川普競選連任失利，他的支持者在共和黨 內能產生的影響力仍不容小覷；不過，華盛頓郵報綜合幾份最新民調 結果指出，川普在黨內的聲量似有下跌之勢，「喜歡川普」跟「希望川普再選」之間的人數比率已有顯著差異。

從國家廣播公司(NBC)自2020年川普卸任以來的追蹤民調就能看出此一趨勢；在2020年大選前夕，自述為共和黨人的受訪者中，54%表示「喜歡川普勝於共和黨」，只有38%表示是因為共和黨才支持川普；然而，2021年拜登總統就任後，這兩種觀點平分秋色，不論是因為川普才支持共和黨或因為共和黨才支持川普，人數均為46%。

上周發布的最新結果，更顯示已經有56%的共和黨支持者指出自己是「因為共和黨而支持川普」，相比之下因川普而支持共和黨的死忠川粉比率已下降至36%；如果從受訪者的背景詳細區分，會發現自2020年10月以來，川普的鐵票區發生鬆動，不論是沒有學士學位的白人、65歲以上共和黨人，或福音派共和黨人等鐵桿川粉的族群中，川普的聲望均穩定下跌。

馬凱特法學院(Marquette Law School)的民意調查也指向相同結果；該校民調中心主任富蘭克林(Charles Franklin)說：「73%的受訪者說喜歡他，但希望川普2024年再選總統的人只有60%，這是個有趣的變化，表示川普雖然是共和黨2024年的潛在候選人，但似乎已非定於一尊。」

華郵綜合幾份民調結果認為，就目前而言川普仍穩坐共和黨共主地位，只是略顯衰微，如果他真的要在2024年再度參選，從目前的選民結構而言共和黨很難拒絕；但機遇與風險並存，如果川普「又」輸，勢將難以洗刷戰犯的身分。