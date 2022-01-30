我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

最新民調：共和黨基本盤 不再死忠於川普

編譯柯立偉／綜合29日電
川普周末赴德州造勢，雖然仍吸引許多支持者到場，但最近的民調顯示，共和黨的支持者已經不再如以往支持川普。(路透)
川普周末赴德州造勢，雖然仍吸引許多支持者到場，但最近的民調顯示，共和黨的支持者已經不再如以往支持川普。(路透)

自從2016年登上總統大位以來，川普就有一票死忠支持者，即便川普競選連任失利，他的支持者在共和黨內能產生的影響力仍不容小覷；不過，華盛頓郵報綜合幾份最新民調結果指出，川普在黨內的聲量似有下跌之勢，「喜歡川普」跟「希望川普再選」之間的人數比率已有顯著差異。

從國家廣播公司(NBC)自2020年川普卸任以來的追蹤民調就能看出此一趨勢；在2020年大選前夕，自述為共和黨人的受訪者中，54%表示「喜歡川普勝於共和黨」，只有38%表示是因為共和黨才支持川普；然而，2021年拜登總統就任後，這兩種觀點平分秋色，不論是因為川普才支持共和黨或因為共和黨才支持川普，人數均為46%。

上周發布的最新結果，更顯示已經有56%的共和黨支持者指出自己是「因為共和黨而支持川普」，相比之下因川普而支持共和黨的死忠川粉比率已下降至36%；如果從受訪者的背景詳細區分，會發現自2020年10月以來，川普的鐵票區發生鬆動，不論是沒有學士學位的白人、65歲以上共和黨人，或福音派共和黨人等鐵桿川粉的族群中，川普的聲望均穩定下跌。

馬凱特法學院(Marquette Law School)的民意調查也指向相同結果；該校民調中心主任富蘭克林(Charles Franklin)說：「73%的受訪者說喜歡他，但希望川普2024年再選總統的人只有60%，這是個有趣的變化，表示川普雖然是共和黨2024年的潛在候選人，但似乎已非定於一尊。」

華郵綜合幾份民調結果認為，就目前而言川普仍穩坐共和黨共主地位，只是略顯衰微，如果他真的要在2024年再度參選，從目前的選民結構而言共和黨很難拒絕；但機遇與風險並存，如果川普「又」輸，勢將難以洗刷戰犯的身分。

川普 共和黨 民調

上一則

普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判

下一則

川普再戰2024 政治、法律層面障礙都不少

延伸閱讀

賓州法院裁決通信投票法違憲 川普讚好 州長立即上訴

賓州法院裁決通信投票法違憲 川普讚好 州長立即上訴
賓州法院裁決通信投票法違憲 川普叫好 州長上訴

賓州法院裁決通信投票法違憲 川普叫好 州長上訴
11月期中選舉前 麥康諾策略：避談川普 鎖定拜登

11月期中選舉前 麥康諾策略：避談川普 鎖定拜登
若現在選總統…民調：對決川普、德桑提斯 拜登全贏

若現在選總統…民調：對決川普、德桑提斯 拜登全贏

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25
烏克蘭後備軍人參加演習。（路透）

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

2022-01-24 03:16
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…
紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？