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川普再戰2024 政治、法律層面障礙都不少

記者胡玉立／綜合報導
川普自稱他是美國第45位和47位總統，但是復出還需克服重重法律與政治的障礙。(美聯社)
川普自稱他是美國第45位和47位總統，但是復出還需克服重重法律與政治的障礙。(美聯社)

前總統川普最近被人錄到一段手機畫面，他在佛州高球場開球時，被人介紹為「美國第45位總統」，川普在擊球前說了句俏皮話：「第45位和第47位」；這段影像提醒人們，川普心裡的確想著2024年總統大位。但川普競選之路，正面臨日益嚴峻的政治與法律挑戰；最新民調也顯示，他正失去對共和黨初選提名的影響力。

美聯社-NORC公共事務研究中心最新民意調查發現，川普對共和黨的鐵腕掌控開始鬆動。他在共和黨人的支持率下降了，71%表示對川普有好感，但2020年9月時為78%；新民調只有56%共和黨人希望他2024年選總統；44%不希望他參選。

從政治來看，川普試圖攔阻共和黨人放眼2024年總統大位的努力成果並不顯著；包括前副總統潘斯(Mike Pence)和前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等人仍四處走訪關鍵州並發表演講，顯示他們強烈考慮參選。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)更被外界視為是川普強大的競爭對手。

與此同時，一連串複雜的法律調查，也讓川普、他的家人和許多同僚陷入困境。這些調查在多個司法管轄區展開，從潛在欺詐、選舉干預、到他在1月6日國會大廈暴亂事件中扮演的角色等等，是川普幾十年來經常打官司的公共生涯中，面臨的最嚴重法律威脅。

這些法律案件都在持續向前推進。過去川普的總統身分，曾大力保護他不受法律後果影響；但特權已經不再。

邁阿密前聯邦檢察官溫斯坦(David Weinstein)表示，川普的法律問題目前大都歸結為「金錢問題」，各種訴訟都在尋求賠償；但川普在喬治亞州和華府面臨的法律案件「更重要，因為可能有刑事懲罰的風險」。溫斯坦表示，「如果能夠證明川普意圖、知道、參與正在進行的陰謀，就涉及潛在犯罪，這是他沒有遇過的狀況。」

儘管有法律和政治的不利因素，但川普身邊的人說，川普不以為意，甚至覺得自己無可匹敵，才有辦法自種種毀滅性的打擊中重生；像是遇上兩次彈劾，換成別人政治生涯早結束了，他卻能重振旗鼓，繼續有意無意的號稱捲土重來。

「他好得很，」本周剛與川普會面的川普盟友、俄亥俄州牧師斯科特(Darrell Scott)說。與川普共事過的人表示，他和周圍的人可能會繼續對那些法律調查置之不理，持續強調那不過是出於政治動機的「獵巫」，目的是破壞他的政治前景。

川普本周在佛州與助理制定期中選舉戰略；29日於德州舉行造勢集會；德州3月1日將正式啟動期中選舉初選。

川普 共和黨 佛州

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