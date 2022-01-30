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川普德州造勢 批拜登不應出兵烏克蘭 募款餐會起價10萬

編譯洪毅／綜合29日電
川普29日在德州造勢，積極準備再戰2024。(美聯社)
川普29日在德州造勢，積極準備再戰2024。(美聯社)

前總統川普利用29日在德州造勢場合，力批拜登總統的邊界政策。他說看不出為何要出兵到烏克蘭，應該把美軍部隊部署到美墨邊界，截堵川流不息的無證客，才是保衛美國。

他說，目前最重要的邊界安全，不是烏克蘭的邊界，而是美國的邊界安全。他指控拜登要發動三次世界大戰，但最重要的是要加派更多人手到美墨邊界，驅趕偷渡客。

外界揣測前總統川普是否可能在2024年捲土重來，但不論如何，川普的造勢活動，乃至政治獻金的觥籌交錯已愈發頻繁。他29日晚德州主持出席費高達10萬元的餐會，也不吝於談及2024年人選，甚至說自己是「第47位總統」。

川普時隔兩年再度造訪德州，為自己主持政治活動；例如德州副州長派翠克(Dan Patrick)夫婦為與川普夫婦在休士頓共進午餐就豪擲10萬元，其用餐地點沒有對外公開。

川普同日還將在康羅湖(Lake Conroe)畔舉行招待會，每對來賓的出席費用為5000元起跳，最高付5萬元；現場可謂冠蓋雲集，主持人包括大聯盟球星、「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)及德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)等。

川普29日在德州造勢，現場支持者舉起標語，要川普及早宣布再戰2024。(美聯社)
川普29日在德州造勢，現場支持者舉起標語，要川普及早宣布再戰2024。(美聯社)

這些獻金將用於川普的政治行動委員會，其委員會名稱近期從「讓美國再次偉大」(MAGA)改組為「再次讓美國再次偉大」(MAGA, Again)。

川普在德州預計還會出席兒子小唐納(Donald Trump Jr.)主持的「美國自由之旅」(American Freedom Tour)巡迴活動。

這些活動除政治目的外，也是川普的「生財工具」；例如「美國自由之旅」門票最低9元，但如果付1995元，不但有較好的位置，還能跟小唐納會面、合影；川普也會出書，團隊還會向「川粉」說，付三倍書價就能拿到川普親筆簽名的版本。

匿名川普顧問就曾向華盛頓郵報表示，川普「能夠把所有事物看成可經營的品牌。」

川普也繼續對政治發表看法，例如28日接受德州當地電台訪問時，對於喜萊莉柯林頓或有可能在2024年出馬競選，川普說她是「全然的瘋子」「我還希望她真的出來選呢！」

上周，川普在佛州打高爾夫時，一名球友向他人介紹川普是「第45位美國總統」；而川普在揮桿前的回應是「第45及第47位」。

川普 德州 小唐納

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