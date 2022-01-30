共和黨抨擊大法官提名非裔女 是「平權措施」受益者
拜登總統將提名非裔女性為新任聯邦最高法院大法官，接替將退休的布萊爾(Stephen Breyer)；但是共和黨籍密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)立即抨擊說，新人選怕是實為「平權措施」(Affirmative action)下的「左派受益者」；白宮29日則駁斥威克爾的言論，呼籲他莫忘當年雷根提名首位女性大法官的過去。
威克爾28日接受密西西比州當地媒體訪問時表示，新的大法官人選恐怕實際上是平權措施之下的受益者；儘管目前人選尚未確認，但是威克爾稱，新人選恐怕會與「舉止得體、威嚴莊重的左翼自由主義者」不同，而是更像薩多馬友(Sonia Sotomayor)。
「平權措施」理想上是要消弭種族歧視及隔離，但近來是否過度考量族裔而非能力的爭議浮上檯面，最高法院已同意對哈佛大學的指控，稱其錄取標準對亞裔等學生不公平；威克爾說，當法院要審理關乎族裔是否受到歧視的問題時，卻有一名因族裔配額獲益的大法官，實在「諷刺」。
至於薩多馬友日前在聽審會上，將兒童染上新冠住院的3500人誤植成10萬人，再加上身為首名西語裔出身的大法官，成為威克爾挖苦對象，說：「我希望至少新人選不要誤讀事實，不然他可能會誤讀法律。」
白宮發言人貝茲(Andrew Bates)29日駁斥威克爾的言論，表示不要忘了雷根當年在競選時就說，他要提名第一位女性大法官，當時他說，這象徵著「屬於美國的理想」，「不論性別、年齡、種族、各行各業都能實現成就，甚至改寫人類歷史」；雷根後來提名珊卓拉·歐康納(Sandra Day O'Connor)為大法官。
貝茲表示，拜登的從政生涯經歷過數十次的法官任命案，紀錄良好，定能在考量背景之餘，找出絕對適格的人選，而讓非裔女性進入最高法院，實際上是契合「我們的國家，以及兩黨美好的優良傳統」。
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