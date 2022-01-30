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共和黨抨擊大法官提名非裔女 是「平權措施」受益者

編譯洪毅／綜合29日電
共和黨籍聯邦參議員威克爾抨擊拜登總統點名專挑非裔女性出任大法官，實為「平權措施」下的「左派受益者」；白宮則提醒他莫忘當年雷根總統提名首位女性大法官的過去。（Getty Images）
共和黨籍聯邦參議員威克爾抨擊拜登總統點名專挑非裔女性出任大法官，實為「平權措施」下的「左派受益者」；白宮則提醒他莫忘當年雷根總統提名首位女性大法官的過去。（Getty Images）

拜登總統將提名非裔女性為新任聯邦最高法院大法官，接替將退休的布萊爾(Stephen Breyer)；但是共和黨籍密西西比州聯邦參議員威克爾(Roger Wicker)立即抨擊說，新人選怕是實為「平權措施」(Affirmative action)下的「左派受益者」；白宮29日則駁斥威克爾的言論，呼籲他莫忘當年雷根提名首位女性大法官的過去。

威克爾28日接受密西西比州當地媒體訪問時表示，新的大法官人選恐怕實際上是平權措施之下的受益者；儘管目前人選尚未確認，但是威克爾稱，新人選恐怕會與「舉止得體、威嚴莊重的左翼自由主義者」不同，而是更像薩多馬友(Sonia Sotomayor)。

「平權措施」理想上是要消弭種族歧視及隔離，但近來是否過度考量族裔而非能力的爭議浮上檯面，最高法院已同意對哈佛大學的指控，稱其錄取標準對亞裔等學生不公平；威克爾說，當法院要審理關乎族裔是否受到歧視的問題時，卻有一名因族裔配額獲益的大法官，實在「諷刺」。

至於薩多馬友日前在聽審會上，將兒童染上新冠住院的3500人誤植成10萬人，再加上身為首名西語裔出身的大法官，成為威克爾挖苦對象，說：「我希望至少新人選不要誤讀事實，不然他可能會誤讀法律。」

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)29日駁斥威克爾的言論，表示不要忘了雷根當年在競選時就說，他要提名第一位女性大法官，當時他說，這象徵著「屬於美國的理想」，「不論性別、年齡、種族、各行各業都能實現成就，甚至改寫人類歷史」；雷根後來提名珊卓拉·歐康納(Sandra Day O'Connor)為大法官。

貝茲表示，拜登的從政生涯經歷過數十次的法官任命案，紀錄良好，定能在考量背景之餘，找出絕對適格的人選，而讓非裔女性進入最高法院，實際上是契合「我們的國家，以及兩黨美好的優良傳統」。

大法官 提名 種族歧視

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