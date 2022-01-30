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白宮證實：南卡州柴爾茲法官 入選大法官提名名單

編譯潘勛／綜合29日電
白宮證實，拜登總統屬意的大法官人選，包括南卡聯邦眾議員克萊本推薦的聯邦地區法院非裔女性法官柴爾茲（圖）。（美聯社）
白宮證實，拜登總統屬意的大法官人選，包括南卡聯邦眾議員克萊本推薦的聯邦地區法院非裔女性法官柴爾茲（圖）。（美聯社）

白宮29日證實，拜登總統正考慮提名南卡羅來納州聯邦地方法院法官蜜雪兒‧柴爾茲(J. Michelle Childs)接替已宣布辭職的最高法院大法官布萊爾(Stephen Breyer)；柴爾茲由2020年初選時力挺拜登的國會眾院多數黨黨鞭克萊本(James Clyburn，南卡州)力薦，但白宮不忘提醒，總統考量的人選還有幾位。

華盛頓郵報報導，白宮首度發表聲明，公開證實拜登考量人選的姓名；拜登2020年競選總統時矢言提名首位非洲裔女性出任最高法院大法官。布萊爾本周宣布本會期後將退休，屆時最高法院將出缺，讓拜登得以兌現這項承諾。

柴爾茲現任南卡州聯邦地院法官，去年12月獲拜登總統提名為華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院法官；外界認為華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院影響力僅次於最高法院，出任該院法官，往往是晉身大法官的墊腳石。

來源：CBS News

柴爾茲的提名聽證會原安排2月1日在參院司法委員會舉行，但已悄悄延後；助理28日表示，委員會近期打算聽取好幾位巡迴上訴法官提名人的人事案。

華郵詢問柴爾茲的提名聽證會為何延期，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)答稱，柴爾茲名列「好些位最高法院大法官提名人選之一」。

白宮證實，拜登總統（右）屬意的大法官人選，包括南卡聯邦眾議員克萊本（左）推薦的聯...
白宮證實，拜登總統（右）屬意的大法官人選，包括南卡聯邦眾議員克萊本（左）推薦的聯邦地區法院非裔女性法官柴爾茲。（美聯社）

「考慮人選不只三名」

貝茲指出，拜登總統雖考量提名柴爾茲接替布萊爾的懸缺，但白宮不會變更提名她為巡迴上訴法院法官；同時，外界指總統認真考慮的大法官人選只有三位的報導，其實不正確。

媒體最常提及拜登可能提名為大法官的另兩位人選，一是華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)，二是加州高等法院法官萊昂德拉．克魯格(Leondra Kruger)。

知情人士指出，拜登考量的其他人選還有北卡州高等法院法官安妮塔‧厄爾斯(Anita Earls)、紐約大學法學教授梅莉莎‧穆瑞(Melissa Murray)、明尼蘇達州聯邦地院法官威廉米娜‧賴特(Wilhelmina Wright)。

拜登本周表示，2月底前將宣布提名人選。

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