白宮證實：南卡州柴爾茲法官 入選大法官提名名單
白宮29日證實，拜登總統正考慮提名南卡羅來納州聯邦地方法院法官蜜雪兒‧柴爾茲(J. Michelle Childs)接替已宣布辭職的最高法院大法官布萊爾(Stephen Breyer)；柴爾茲由2020年初選時力挺拜登的國會眾院多數黨黨鞭克萊本(James Clyburn，南卡州)力薦，但白宮不忘提醒，總統考量的人選還有幾位。
華盛頓郵報報導，白宮首度發表聲明，公開證實拜登考量人選的姓名；拜登2020年競選總統時矢言提名首位非洲裔女性出任最高法院大法官。布萊爾本周宣布本會期後將退休，屆時最高法院將出缺，讓拜登得以兌現這項承諾。
柴爾茲現任南卡州聯邦地院法官，去年12月獲拜登總統提名為華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院法官；外界認為華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院影響力僅次於最高法院，出任該院法官，往往是晉身大法官的墊腳石。
來源：CBS News
柴爾茲的提名聽證會原安排2月1日在參院司法委員會舉行，但已悄悄延後；助理28日表示，委員會近期打算聽取好幾位巡迴上訴法官提名人的人事案。
華郵詢問柴爾茲的提名聽證會為何延期，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)答稱，柴爾茲名列「好些位最高法院大法官提名人選之一」。
「考慮人選不只三名」
貝茲指出，拜登總統雖考量提名柴爾茲接替布萊爾的懸缺，但白宮不會變更提名她為巡迴上訴法院法官；同時，外界指總統認真考慮的大法官人選只有三位的報導，其實不正確。
媒體最常提及拜登可能提名為大法官的另兩位人選，一是華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)，二是加州高等法院法官萊昂德拉．克魯格(Leondra Kruger)。
知情人士指出，拜登考量的其他人選還有北卡州高等法院法官安妮塔‧厄爾斯(Anita Earls)、紐約大學法學教授梅莉莎‧穆瑞(Melissa Murray)、明尼蘇達州聯邦地院法官威廉米娜‧賴特(Wilhelmina Wright)。
拜登本周表示，2月底前將宣布提名人選。
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