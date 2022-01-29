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5G干擾飛機起降大致解決 小型飛機仍受限

記者張聲肇／綜合報導
聯邦航管局28日表示，有關5G訊號干擾飛機起降的問題，在威瑞森、AT&T兩大電信公司提供基地台地點資訊後，已大致解決。圖為一架客機準備降落在聖地牙哥國際機場。（路透）
聯邦航管局28日表示，有關5G訊號干擾飛機起降的問題，在威瑞森、AT&T兩大電信公司提供基地台地點資訊後，已大致解決。圖為一架客機準備降落在聖地牙哥國際機場。（路透）

訊號干擾飛機起降問題影響美國5G網路的啟用，聯邦航空管理局28日表示，威瑞森、AT&T兩大電信公司提供基地台地點資訊後，已大致解決，不過小型飛機仍受限制。

航管局說，根據業者提供的詳細資訊，確定5G高速網路的訊號不會干擾飛機在惡劣天候降落後，已核准它們啟用機場附近的基地台。

電信業團體CTIA發言人拉德蘭姆(Nick Ludlum)說，這是「正面的進展」，顯示網路業、航空業、航管局和聯邦通訊委員會在平衡5G電訊服務與飛安一事上出現正面發展。

業界及飛安官員原本擔心5G業者使用的無線電訊號C頻譜區，與飛機測高儀所使用的太過接近，特別在飛機跑道兩哩內，可能影響降落安全；天候惡劣，能見度低時，高度儀上顯示的資訊，對飛機起降非常重要。

雖然兩大通訊業者都對航管局的擔憂有意見，卻也兩度延後啟動5G網路服務，1月19日在各地展開業務後，也暫時不啟動機場附近的基地台，等候航管局核准。

航管局則陸續核准大多數型號的飛機在有5G訊號的環境作業，理由是這些飛機上的測高儀不會受到無線線訊號的影響。

部分專家警告將有成千上萬班機遭延誤或取消的情況，並未發生，不過確有好幾十班機因而停飛，包括上周國外飛往美國的國際班機，本周西雅圖附近培胤機場(Paine Field)的國內班機。

部分小型飛機，例如Embraer區域航程的噴射客機，目前仍未獲准在5G訊號區起降。

區域航空公司協會會長布萊克(Faye Malarkey Black)說，「我們還不能宣布勝利，還早得很，這一問題還沒解決，我們還沒解決」。

布萊克說，天候不佳時，區域航空公司大多數型號的飛機仍受到限制。 區域航空公司一般和大航空公司簽有合同，根據合同營業。

聯邦航管局28日表示，有關5G訊號干擾飛機起降的問題，在威瑞森、AT&T兩大電信...
聯邦航管局28日表示，有關5G訊號干擾飛機起降的問題，在威瑞森、AT&T兩大電信公司提供基地台地點資訊後，已大致解決。圖為一架客機從羅納德．雷根華盛頓國家機場起飛。（Getty Images）

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