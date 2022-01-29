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賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

匹茲堡斷橋算「年輕」 2011早發現狀況差 凸顯基建危機

編譯洪毅／綜合28日電
匹茲堡最大最大市立公園弗里克公園發生橋梁坍塌事故。歐新社
匹茲堡最大最大市立公園弗里克公園發生橋梁坍塌事故。歐新社

匹茲堡最大最大市立公園弗里克公園(Frick Park)發生橋梁坍塌事故；匹茲堡郵報(Pittsburgh Post-Gazette)報導，市政府對該橋梁惡劣的狀況早已知情，但此一在賓州乃至全國都非罕見之事，彰顯出美國基礎建設愈發破敗的危險。

這是座弗里克公園的福布斯大道(Forbes Avenue)橫跨九哩河(Nine Mile Run)的橋梁，興建於1970年，以取代原本建於1901年的老橋；也就是說，以匹茲堡一帶的建設來說還算是年輕的。

但早在2011年，鑑定專家就發現這座相對年輕的橋梁整體情況屬「很差」，其上層結構狀況尤其不佳；2017年，專家們確認這座橋橋處於「最低可容忍狀態」，尚不需要進一步搶修；這座橋最後一次鑑定是在去年9月，其結果尚未出爐。

福布斯大道及這座橋梁由市政府所有，市府也負責養護事宜，對此事件負有責任；因此調查除橋梁本身問題外，更不能忽視市府的辦事文化，例如是否對理應不可接受的建築狀況放水，或是預算捉襟見肘，還是過於官僚。

但另一方面，整體情況「很差」的橋梁，在賓州乃至全國的範圍內都不罕見，賓州15.3%的橋梁被評為「很差」，而全國7.5%的橋梁情況如此；這足以讓外界擔憂，美國的基礎建設的逐漸破敗是否已不可避免，是否已愈來愈危險。

包括這座橋梁在內，福布斯大道連結匹茲堡奧克蘭(Oakland)到弗里克公園，是19、20世紀之交「城市美化運動」(City Beautiful movement)的典範之一，但是是否在百年後的現在，美國民眾已不再有那種遠見及公民精神，來維繫這些建設。

拜登總統的基礎建設法案旨在改變這一切，但是在這些背景下，法案規模是否足夠仍有疑問；而基礎建設的破敗，除橋梁外，也會反映在堤壩、管道、鐵路等種種，這次的橋梁事故沒有造成任何死亡事件實屬幸運，但是下一次可能就不會如此。

報導說，這也代表若不想看到更多因為基礎建設破敗引發的傷亡事故，則從企業到所有個人都應該養成奉獻精神，為生活周遭的建設付出更多心力。

賓州 拜登 奧克蘭

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