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賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

宛如地震…匹茲堡斷橋傳出怪獸般巨響 附近住宅都在震

編譯林梅婕／綜合28日電
賓州匹茲堡市立弗里克公園四線道陸橋28日上午坍塌後，橋面的斷裂處還橫躺著一輛連結巴士搖搖欲墜。（美聯社）
賓州匹茲堡市立弗里克公園四線道陸橋28日上午坍塌後，橋面的斷裂處還橫躺著一輛連結巴士搖搖欲墜。（美聯社）

賓州匹茲堡(Pittsburgh)位於市立弗里克公園(Frick Park)的四線道蕨空橋(Fern Hollow Bridge)，28日上午6時突然坍塌；這座陸橋主要連接松鼠丘(Squirrel Hill)和奧克蘭社區(Oakland)，而且經常有人遛狗，是非常忙碌的區域；如今橋面的斷裂處上橫躺著一輛連結巴士搖搖欲墜，宛如地震過後的景象，讓目擊者回想時仍驚魂未定。

今年43歲的梅麗莎‧巴克斯(Melissa Bakth)就住在弗里克公園附近，早上7時前她在睡夢中突然聽見陸橋倒塌的巨響，接著傳出天然氣管線外洩的聲音，她形容：「突然碰一聲、很像怪獸的聲音、非常大聲，而且完全沒有停下。」

住家距離弗里克公園只有四棟屋子距離的多諾(Ken Doyno)也說：「第一聲巨響相當嚇人，隆隆聲不斷，我猜是建築物倒下、還有橋面撞擊陸地的聲音，我家整個房子都在震動。」

陸橋坍塌後許多遛狗的民眾和街訪居民都前往現場察看，用手機記錄這怵目驚心的景象；住在松鼠丘的杰克布斯(John Jacobs)表示，自己每天早上都會帶著他的兩條狗來這邊散步，他說：「拜登總統剛好要來這裡宣傳他的基建法案，發生這樣的事實在很巧。」

弗里克公園附近的汽車維修店Frick Park Automotive經理蘭達左(Robert Randozzo)指出，早上大概6時30分他正準備開店，突然聽到天然氣管線外洩轟轟作響的聲音，「我打開前門，一股天然氣撲鼻而來，非常非常重的瓦斯味」。

蘭達左立刻撥打911，但當時他並不知道陸橋坍塌，大量緊急救難人員都到現場處理事故，他的商店也接到客人打來的問候電話，居民互相確認彼此是否安好。

同樣在松鼠丘上班的杜克-查韋斯(Jay Duque-Chavez)說自己雖然都在家工作，但得知陸橋坍塌後決定到現場察看：「我每天都會帶著六歲女兒經過這座橋去拜訪她的祖母；而且昨天晚上8時、不到24小時前，我才開車經過這座橋，你永遠不知道什麼時候會發生，一切取決於運氣。」

天然氣 拜登 奧克蘭

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