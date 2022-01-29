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送貨量大增 卡車占滿街道 民怨破壞社區、開進院子

編譯郭宣含／綜合28日電
網路購物興盛導致送貨量大增，公路上到處是卡車，政府須保養和擴建道路，也引發民怨。(美聯社)
網路購物興盛導致送貨量大增，公路上到處是卡車，政府須保養和擴建道路，也引發民怨。(美聯社)

新冠疫情使網路消費激增，加上全球供應鏈紊亂，使得跨州公路上出現大量貨櫃車，另有數千輛卡車穿梭在大街小巷送貨；但居民不勝其擾，抱怨卡車破壞社區，還開進民宅院子。

華爾街日報(WSJ)報導，卡車現在占滿街道，人行道沿路滿滿都是送貨卡車，造成交通阻塞，另外由於停車場不足，但司機又須依聯邦規定有休息時間，不少卡車和貨櫃車會停在民宅車道上休息，此舉惹惱許多民眾。聯邦和地方政府必須保養和擴大道路，因此得繳數十億元的帳單。

貨櫃車為避免遇到低橋梁，選擇開進社區中兩旁有樹的狹窄街道，這些路段沒有人行道；有些居民會在十字路口擺上交通錐或路障，阻止卡車闖進住宅前院。

根據貨運市場研究公司「FTR運輸情報」(FTR Transportation Intelligence)統計，截至2021年9月，貨櫃車和貨運車等卡車過去一年在各路段的里程數逼近3000億哩，創下新高，甚至比疫情前2019年同期增加約2%；整體運輸量(以小客車為主)則比2019年同期減少約3.5%。

FTR預估，2022年卡車里程數比前一年增加4.5%，而2023年估計成長2.9%。

分析師認為，就算供應鏈紊亂的問題獲解決，卡車暴增的問題也不會消失。這有很多原因，包括企業沒庫存，需要補貨；建造住宅和製造業復甦將推升貨運需求；網購消費也會繼續攀升。拜登總統去年11月通過的基礎建設案將注資造橋修路，這對卡車業將具重大意義。

不僅如此，美國貨運協會(ATA)表示，美國需要再增加8萬名卡車司機才能滿足需求；拜登政府去年11月放寬商業駕駛執照，並提供卡車學徒制吸引年輕人，這些政策可能使路上出現更多卡車。

聯邦與州運輸當局估計，雖然卡車占公路不到10%的里程數，但估計有35%至40%的公路維修成本為卡車造成。

雖然聯邦政府對卡車徵收特別稅，但國會預算辦公室(CBO)一項研究指出，這些稅收無法負擔卡車造成的整體影響，包括人行道破壞、塞車、安全與汙染問題。

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