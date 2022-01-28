我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

金山放寬室內口罩令 接種疫苗者健身房、辦公室可脫罩

編譯郭宣含／綜合27日電
舊金山從2月1日起，允許已接種疫苗的健身房會員和辦公室員工在室內脫口罩。圖為舊金山市民在一家餐廳堂食。（美聯社）
舊金山從2月1日起，允許已接種疫苗的健身房會員和辦公室員工在室內脫口罩。圖為舊金山市民在一家餐廳堂食。（美聯社）

舊金山新冠疫情緩解，從2月1日起允許已接種疫苗的健身房會員和辦公室員工在室內脫口罩，並放寬大型室內運動場、餐廳、酒吧與健身房的疫苗證明規定，只要未接種者提供近日陰性檢測也可進入；同時全國新冠住院人數下降，東北部新增病例降幅最大。

舊金山Omicron病例創新高數周後，疫情已逐漸平緩；這項新規定將於2月1日實施，只要健身房成員、辦公室員工符合資格且接種疫苗與補強針，在室內便可不戴口罩；至於已接種疫苗但未打補強針者，只要戴口罩仍可進入健身房和辦公室。

圖為民眾在舊金山市地標金門大橋前散心。（歐新社）
圖為民眾在舊金山市地標金門大橋前散心。（歐新社）

舊金山是灣區首個對已接種族群放寬室內口罩規定的城市，截至27日，灣區其他郡尚無跟進放寬室內口罩令的跡象，不過索諾馬郡(Sonoma County)已放寬集會限制。

舊金山的全市口罩令則未變動，在超市等公共室內空間仍需戴口罩。

加州26日累積確診病例突破800萬，元旦之後新增250萬例；今年1月10日，加州累計人數突破600萬例，1月17日突破700萬例，1月26日達到800萬例。舊金山的接種率與補強針施打率在加州均高。

對於未接種者，舊金山允許以宗教信仰與醫療豁免為由的未接種者，進入健身房、辦公室、餐廳、酒吧、電影院等娛樂場所，但這些人必須提供近日陰性檢測的證明，且不得在飲食與沐浴以外的時間拿下口罩。此外，未接種者也可進入500人以上的室內大集會，但一樣要提供陰性檢測證明。

圖為舊金山唐人街一名戴口罩的工作人員在清掃街道。（美聯社）
圖為舊金山唐人街一名戴口罩的工作人員在清掃街道。（美聯社）

這項新規定改變舊金山數月來的防疫政策，該市先前要求大型室內集會須檢查12歲以上者的疫苗證明，而且未接種者不得進入，這原是加州最嚴苛的規定之一。

加州去年12月中因Omicron快速傳播，實施全州口罩令至2月15日，但僅適用於未設下室內口罩令的郡，因此舊金山得以調整該市的口罩令。

根據紐約時報26日統計，美國過去兩周平均單日新增確診61萬8231例，過去兩周新增病例減少21%，但新增病歿數卻增加34%，平均單日新增2466人。新冠住院人數逾15萬人，約比一周前減少16萬人。

最先遭Omicron席捲的東北部地區新冠病例下降最多，但阿拉巴馬、北達科他、堪薩斯州病例卻仍逼近或創下新高。

圖為舊金山市一處健身中心。（美聯社）
圖為舊金山市一處健身中心。（美聯社）

口罩 舊金山 加州

上一則

新民調：若現在選總統 拜登對決川普、德桑提斯全贏

下一則

「世界撲克巡迴賽」華裔嚴文瑜奪冠 百萬獎金入袋

延伸閱讀

舊金山放寬口罩令：接種疫苗、補強針 室內可不戴

舊金山放寬口罩令：接種疫苗、補強針 室內可不戴
世界晚報╱你買對了嗎？識別KN95口罩 假冒產品圖詳解

世界晚報╱你買對了嗎？識別KN95口罩 假冒產品圖詳解
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些

批Spotify散布疫苗假消息 尼爾楊要求下架音樂

批Spotify散布疫苗假消息 尼爾楊要求下架音樂

熱門新聞

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
中國極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

2022-01-27 15:38
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

2022-01-26 09:12

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些