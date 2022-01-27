美國已捐贈4億新冠疫苗 過去7天平均單日2258人病亡

白宮26日宣布，美已與逾百國家分享多達4億劑疫苗。圖為印有美國國旗的疫苗貨櫃透過聯合國資助的Covax計畫運到蘇丹。（Getty Images）

拜登政府26日宣布，美國已發放4億劑新冠疫苗 到全球逾100個國家，發放量超越各國，且無任何附帶條件；同時美國過去一周平均單日新增2258人染疫病歿，不僅超越Delta變種病毒 最嚴重時的數據，更寫下去年2月以來的高峰。

白宮 新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)26日在記者會宣布這一里程碑，美國發放新冠疫苗到超過100個國家，且沒有任何附加條件，「我們運送的免費疫苗量是全球任何一國的四倍以上」。

白宮指出，美國20日開始運送逾300萬劑輝瑞新冠疫苗到孟加拉，和逾460萬劑疫苗到巴基斯坦，使得美國捐贈的疫苗量達到4億劑；這些疫苗來自拜登政府2021年夏季向輝瑞採購的5億劑疫苗。

白宮表示，美國共運送逾4700萬劑疫苗到巴基斯坦，超越任何一國的捐贈計畫。孟加拉和巴基斯坦名列全球人口前十多的國家。

齊安茲指出：「我們分享這些疫苗，不是為了得到幫助或要求讓步，我們提供疫苗且無附帶條件，這麼做純粹是為了拯救生命。」

齊安茲說，美國政府也採買5億劑新冠疫苗給非洲國家和91個低至中收入國家；美國是購買和捐贈最多疫苗的國家，致力保護全球人口免於新冠病毒。

公衛專家表示，終結新冠肺炎大流行的關鍵，在於全球透過疫苗掃除新冠病毒；2020年以來每一種新冠變種病毒都在美國以外發現，包括最先在印度發現的Delta和南非的Omicron。

流行病學專家表示，雖然有大量證據指出，Omicron更難使確診者病歿，但其傳播快速，使得美國感染人數超越前幾波變種病毒的確診數。如今Omicron造成的單日新增病歿數也創下高峰，甚至超越Delta為主流病毒株時的病歿數據。

根據約翰霍普金斯大學25日統計，美國新冠肺炎過去七天平均單日新增2258人病歿，不僅比兩個月前的單日新增病歿數多出約1000人，更是2021年2月最嚴重冬季疫情後出現的最高數字。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)26日表示：「症狀比較輕微(milder)不代表症狀溫和(mild)……我知道很多人心生厭倦，但美國很多醫院已不堪負荷卻仍在堅持。」