突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

接種新冠疫苗後再感染者，醫衛界認為至少可等8至12周再打補強針。（路透）

具超強傳染力的Omicron變種病毒 造成全美新冠肺炎確診人數飆升，包括已完成兩劑疫苗 接種的突破感染者；隨著越來越多人搶著接種第三劑疫苗，這些突破感染者也開始思考，究竟染疫多久後可接種補強針，對此專家表示目前數據量仍有限，但至少可等待8至12周的時間。

「如果你最近才感染新冠肺炎，就還不用急著打補強針。」范德比大學 (Vanderbilt University)疫苗研究計畫主任克里奇(C. Buddy Creech)說：「因為你至少有8到12周的時間是受到免疫保護的」；專家也強調，等待時間可確保之後接種的疫苗能正確地強化免疫系統。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )最近統計的數據，去年12月每10萬人中有444人為突破感染者，相較於上一波Delta變種病毒疫情，去年8月的突破感染率為每10萬有132人感染；至於未接種疫苗者，12月的感染率為每10萬1006人，8月時則是每10萬683人。

接種新冠疫苗後再感染者，醫衛界認為至少可等8至12周再打補強針。圖為芝加哥一名護士準備給民眾打補強針。（路透）

經臨床試驗證明，新冠疫苗仍可有效對抗染疫重症的情況；但比起先前的變種病毒，兩劑疫苗對抗Omicron的效力明顯下降，但補強針可降低感染的機率。

不過CDC表示，完成兩劑疫苗者的突破感染者只要完成隔離即可接種補強針，CDC科學家莎拉‧奧利佛(Sara Oliver)說：「如果你才剛確診，我們不希望這些人出現在接種站排隊打疫苗，否則會造成醫療人員的風險。」

提拱疫苗接種服務的藥局也希望欲接種第三劑的民眾能採取額外的防護措施，CVS發言人就呼籲，過去兩周內未確診或未出現感染症狀的人，再來接種補強針；華格林(Walgreens)也表示，染疫者或已出現感染病症的人至少等10天，且病症消退超過24小時後，再來接種。

專家指出，第三劑接種與染疫時間的間隔對風險較高的族群來說，可能不會有太大的影響，建議排除感染後立即接種，醫療機構馬友診所(Mayo Clinic)疫苗研究團隊主任波蘭德(Gregory Poland)說：「年長又患有多重疾病的人，我強烈希望他們盡快接種補強針。」