我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

編譯林梅婕／綜合26日電
接種新冠疫苗後再感染者，醫衛界認為至少可等8至12周再打補強針。（路透）
接種新冠疫苗後再感染者，醫衛界認為至少可等8至12周再打補強針。（路透）

具超強傳染力的Omicron變種病毒造成全美新冠肺炎確診人數飆升，包括已完成兩劑疫苗接種的突破感染者；隨著越來越多人搶著接種第三劑疫苗，這些突破感染者也開始思考，究竟染疫多久後可接種補強針，對此專家表示目前數據量仍有限，但至少可等待8至12周的時間。

「如果你最近才感染新冠肺炎，就還不用急著打補強針。」范德比大學 (Vanderbilt University)疫苗研究計畫主任克里奇(C. Buddy Creech)說：「因為你至少有8到12周的時間是受到免疫保護的」；專家也強調，等待時間可確保之後接種的疫苗能正確地強化免疫系統。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最近統計的數據，去年12月每10萬人中有444人為突破感染者，相較於上一波Delta變種病毒疫情，去年8月的突破感染率為每10萬有132人感染；至於未接種疫苗者，12月的感染率為每10萬1006人，8月時則是每10萬683人。

接種新冠疫苗後再感染者，醫衛界認為至少可等8至12周再打補強針。圖為芝加哥一名護...
接種新冠疫苗後再感染者，醫衛界認為至少可等8至12周再打補強針。圖為芝加哥一名護士準備給民眾打補強針。（路透）

經臨床試驗證明，新冠疫苗仍可有效對抗染疫重症的情況；但比起先前的變種病毒，兩劑疫苗對抗Omicron的效力明顯下降，但補強針可降低感染的機率。

不過CDC表示，完成兩劑疫苗者的突破感染者只要完成隔離即可接種補強針，CDC科學家莎拉‧奧利佛(Sara Oliver)說：「如果你才剛確診，我們不希望這些人出現在接種站排隊打疫苗，否則會造成醫療人員的風險。」

提拱疫苗接種服務的藥局也希望欲接種第三劑的民眾能採取額外的防護措施，CVS發言人就呼籲，過去兩周內未確診或未出現感染症狀的人，再來接種補強針；華格林(Walgreens)也表示，染疫者或已出現感染病症的人至少等10天，且病症消退超過24小時後，再來接種。

專家指出，第三劑接種與染疫時間的間隔對風險較高的族群來說，可能不會有太大的影響，建議排除感染後立即接種，醫療機構馬友診所(Mayo Clinic)疫苗研究團隊主任波蘭德(Gregory Poland)說：「年長又患有多重疾病的人，我強烈希望他們盡快接種補強針。」

疫苗 變種病毒 CDC

上一則

最年長大法官布萊爾今夏退休…拜登有機會任命非裔女性

延伸閱讀

歐洲中國問題專家：2022年對中關係將惡化

歐洲中國問題專家：2022年對中關係將惡化
最新研究：吸菸降低新冠疫苗效力 抗體濃度剩不到一半

最新研究：吸菸降低新冠疫苗效力 抗體濃度剩不到一半
民調：未接種疫苗者反而不擔心感染新冠 原因看這裡

民調：未接種疫苗者反而不擔心感染新冠 原因看這裡
等換心拒接種 波士頓第一順位被除名 家屬怒喊不公

等換心拒接種 波士頓第一順位被除名 家屬怒喊不公

熱門新聞

賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
因應拜登政府即將免費發放4億個N95口罩給民眾，美國口罩工廠開始加緊趕工。（路透）

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

2022-01-20 06:03
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女