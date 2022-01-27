我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破感染者何時打補強針？專家稱「染疫8周後」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次

記者張大仁、編譯陳韻涵／綜合報導
聯準會(Fed)鮑爾27日表示，已經做好3月升息準備，並計畫大幅縮減資產負債表，以對付處於數十年高位的通膨。原本上揚的美國股市轉跌，10年期公債殖利率則聞訊大幅走高。圖為紐約證券交易所。(美聯社)
聯準會(Fed)鮑爾27日表示，已經做好3月升息準備，並計畫大幅縮減資產負債表，以對付處於數十年高位的通膨。原本上揚的美國股市轉跌，10年期公債殖利率則聞訊大幅走高。圖為紐約證券交易所。(美聯社)

聯邦準備理事會(Fed)26日宣布維持基準利率在在0%至0.25%區間的近零水平不變，但暗示即將於3月升息，原因是就業情況有所改善且通膨率居高不下；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，聯準會將使用各項工具，支持經濟和勞動市場，避免高通膨持續。

聯準會2月不開會，3月若升息，將會是2018年12月全面收緊史上最寬鬆的貨幣政策以來首次升息；鮑爾也表示，「我認為在不威脅勞動市場情況下提高利率，還有很大的空間。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)在為期兩天的政策會議後發表聲明指出：「鑑於通膨遠高於2%且勞動市場強勁，委員會預計將很快調升聯邦基金利率目標區間是合適的。」

鮑爾提到，在符合條件的情況下，FOMC打算在3月升息；這番話釐清FOMC聲明「很快」升息的說法，但尚未確認幅度。

鮑爾表示，美國近幾個月來物價飆漲，「通膨上升的驅動因素，主要是新冠疫情造成的混亂。」

鮑爾指出，通膨風險仍然偏高，且目前看來顯然會變得更糟，考量進一步惡化的情況，聯準會將彈性應對，「今年將是我們穩步擺脫因應疫情造成的經濟影響，實施高度寬鬆貨幣政策的一年。」

鮑爾說：「薪資成長快速，我們持續關注實際薪資增長超過生產力，可能對通膨造成的壓力。」

聯準會表示，疫情相關的供需不平衡，以及重啟經濟導致通膨高漲；消費者物價指數比一年前上漲7%，這是1980年代以來最大增幅，且遠高於聯準會長期預期的2%目標；鮑爾表示，美國經濟前景仍不明朗。

此外，供應鏈問題比聯準會最初預期的更久，預估可能持續到明年，但可能在下半年出現轉機。

美股早盤強勁上漲，在鮑爾發表聲明後不久急轉下跌。

研究公司「凱投宏觀」(Capital Economics)資深經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)指出：「聯準會宣布很快升息是合適的，這是個明確的跡象，代表3月升息即將到來。」

皮爾斯說：「聯準會計畫在利率調升後開始縮減其資產負債表，這代表最快可能會在下次會議上宣布，這將比預計的稍微強硬一些。」

聯準會 鮑爾 升息

上一則

大法官布萊爾將退休 拒絕自由派標籤 力建共識

下一則

最年長大法官布萊爾今夏退休…拜登有機會任命非裔女性

延伸閱讀

被鮑爾任內最鷹立場嚇到 美股指期續挫 日經指數大跌3%

被鮑爾任內最鷹立場嚇到 美股指期續挫 日經指數大跌3%
世界晚報／南加竊賊作案出奇招 成功躲過警報器

世界晚報／南加竊賊作案出奇招 成功躲過警報器
Fed升息訴求「靈活」 從美股急縮反彈漲勢看市場反應

Fed升息訴求「靈活」 從美股急縮反彈漲勢看市場反應
宣戰通膨 鮑爾：不排除多次升息

宣戰通膨 鮑爾：不排除多次升息

熱門新聞

賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

每人3個免費N95口罩 全美開始發

2022-01-26 02:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
因應拜登政府即將免費發放4億個N95口罩給民眾，美國口罩工廠開始加緊趕工。（路透）

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

2022-01-20 06:03
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？
54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女

54歲王祖賢被酸老又胖？網友抱屈：她其實像仙女