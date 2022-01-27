抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次

聯準會(Fed)鮑爾27日表示，已經做好3月升息準備，並計畫大幅縮減資產負債表，以對付處於數十年高位的通膨。原本上揚的美國股市轉跌，10年期公債殖利率則聞訊大幅走高。圖為紐約證券交易所。(美聯社)

聯邦準備理事會(Fed)26日宣布維持基準利率在在0%至0.25%區間的近零水平不變，但暗示即將於3月升息 ，原因是就業情況有所改善且通膨率居高不下；聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)表示，聯準會將使用各項工具，支持經濟和勞動市場，避免高通膨持續。

聯準會2月不開會，3月若升息，將會是2018年12月全面收緊史上最寬鬆的貨幣政策以來首次升息；鮑爾也表示，「我認為在不威脅勞動市場情況下提高利率，還有很大的空間。」

聯邦公開市場委員會(FOMC)在為期兩天的政策會議後發表聲明指出：「鑑於通膨遠高於2%且勞動市場強勁，委員會預計將很快調升聯邦基金利率目標區間是合適的。」

鮑爾提到，在符合條件的情況下，FOMC打算在3月升息；這番話釐清FOMC聲明「很快」升息的說法，但尚未確認幅度。

鮑爾表示，美國近幾個月來物價飆漲，「通膨上升的驅動因素，主要是新冠疫情造成的混亂。」

鮑爾指出，通膨風險仍然偏高，且目前看來顯然會變得更糟，考量進一步惡化的情況，聯準會將彈性應對，「今年將是我們穩步擺脫因應疫情造成的經濟影響，實施高度寬鬆貨幣政策的一年。」

鮑爾說：「薪資成長快速，我們持續關注實際薪資增長超過生產力，可能對通膨造成的壓力。」

聯準會表示，疫情相關的供需不平衡，以及重啟經濟導致通膨高漲；消費者物價指數比一年前上漲7%，這是1980年代以來最大增幅，且遠高於聯準會長期預期的2%目標；鮑爾表示，美國經濟前景仍不明朗。

此外，供應鏈問題比聯準會最初預期的更久，預估可能持續到明年，但可能在下半年出現轉機。

美股早盤強勁上漲，在鮑爾發表聲明後不久急轉下跌。

研究公司「凱投宏觀」(Capital Economics)資深經濟學者皮爾斯(Michael Pearce)指出：「聯準會宣布很快升息是合適的，這是個明確的跡象，代表3月升息即將到來。」

皮爾斯說：「聯準會計畫在利率調升後開始縮減其資產負債表，這代表最快可能會在下次會議上宣布，這將比預計的稍微強硬一些。」