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亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

編譯郭宣含／綜合25日電
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)
世界衛生組織警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2。圖為10歲的布朗25日正在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

至少40國現蹤 北卡、華州也有

美國新冠住院人數連續四天下降，但新增病歿人數卻創下一年來新高；新冠變種病株Omicron引發的疫情尚未消退，世界衛生組織(WHO)又警告，Omicron變種病毒有新的亞變種、被稱為「隱形Omicron」的BA.2，已在至少40國現蹤，北卡羅來納和華盛頓州也已出現病例。

雖然BA.2未被列為「高關注變異株」(variant of concern)，但世衛已呼籲各國政府予以監控。

7天平均新增病歿數 創1年新高

根據聯邦衛生部數據，美國過去七天因確診或疑似確診而住院的平均人數24日降至15萬6042人；然而，美國新冠新增病歿人數卻攀至去年初以來的新高，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至24日，美國過去七天平均新增2191人病歿，超越去年9月Delta高峰造成平均單日新增2100例的死亡人數。

聯邦疾病防治中心(CDC)估計，目前幾乎每一個已知病例都是Omicron所致；輝瑞藥廠(Pfizer)25日也宣布開始在成人身上測試針對Omicron的改良疫苗，以隨時因應政策調整。

白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)表示，此舉謹慎但可能用不上。

世衛24日則在官網更新文章警告，Omicron亞變種BA.2的病例迅速增加，截至21日已在美國等至少40個國家出現；世衛呼籲各國政府與科學家，監控疫情並研究BA.2。

「BA.2致死率 似不及Omicron」

BA.2又名「隱形Omicron」，因其PCR檢測雖呈現陽性，但科學家當下難以判斷是否為Omicron，這可能影響後續治療；BA.2已在丹麥和英國迅速傳播，初步報告顯示，BA.2致死率似乎不及Omicron。

美國本土也有BA.2病例，杜克大學傳染病學家沃夫(Cameron Wolfe)表示，北卡州已出現BA.2病例；華盛頓州截至24日也測到至少兩例。

輝瑞與BioNTech25日宣布將針對Omicron的改良疫苗進行研究，該研究將召集1420名18至55歲的健康成人，測試接種改良疫苗或把它當補強針的效力，並與原疫苗相比較，研究結果可能耗時數月；輝瑞1月初表示，最快3月初可準備好部份Omicron改良疫苗。

輝瑞表示，改良疫苗是為了做好準備，以隨時因應全球公衛部門的Omicron政策變動。

輝瑞宣布疫苗實驗後，佛奇表示，「我們至少有針對Omicron的專門補強針，這麼想也有道理。」

但他也指出：「我們可能用不到…不過如果Omicron變成我們不得不面對的持續性變種病毒，就算傳播程度非常低，為此做好準備也是謹慎作法。」

Omicron 疫苗 輝瑞

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