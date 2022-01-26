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與病毒共存？部分民主黨州顧選票 不再鐵腕抗疫

記者顏伶如／綜合報導
民眾對於嚴格防疫措施越來越沒耐心，部分民主黨州首長態度開始轉變。(美聯社)
民眾對於嚴格防疫措施越來越沒耐心，部分民主黨州首長態度開始轉變。(美聯社)

美國2020年初剛爆發新冠肺炎疫情時，民主黨籍州長紛紛頒布居家避疫、戴口罩等規定，某些民主黨執政州除必要行業之外的商家，被迫暫時歇業長達數月；然而，Omicron變種病毒導致疫情升溫後，民主黨地方首長似乎不再鐵腕抗疫，醫護人員、教師工會等盟友的建議措施，甚至因政治考量而反其道而行。

紐約時報分析，民主黨地方首長的態度轉變，反映疫情威脅的本質已出現變化，數千萬民眾已接種新冠疫苗，Omicron看來感染病情相對輕微，但其中還有政治層面考量，因為民主黨體認到民眾迫不及待希望走出疫情，倘若繼續推出嚴格的防疫規定，等於讓共和黨找到期中選舉操作利器，直接為民主黨貼上「封鎖」及「強制令」等標籤。

身為搖擺州的賓州便是一例；民主黨籍賓州州長沃夫(Tom Wolf)任期即將屆滿，民主黨正設法保住州長席次。

沃夫在2020年初下令學校及非必要行業關閉的居家避疫令，某些商家歇業四個月；如今賓州疫情升溫，染疫住院人數幾乎超過先前疫情最嚴峻的時期，但沃夫卻不願以兩年前的手段對付疫情，不打算頒布口罩令或讓學校遠距上課。

沃夫說，民眾非常渴望回歸正常。

紐時指出，疫情發生第一年裡，在幾個政治立場明顯分歧的州擔任州長的民主黨首長，因為推出強硬防疫規定而獲得選民一致肯定，包括賓州、密西根州、北卡羅來納州，為拜登總統2020年勝選，奠定重要基礎。

但現在，期中選舉即將來臨，拜登施政滿意度慘跌，疫苗趨於普遍後，民眾對於嚴格防疫措施越來越沒耐心。

某些民主黨官員說，已準備為政策辯護，關閉商家及校園可以降低病毒傳播，可挽救生命；但在共和黨方面，從計畫參選學校董事會到聯邦參議員、州長的挑戰者都摩拳擦掌，以批判封鎖措施為競選主軸。

準備角逐賓州州長選舉的共和黨參選人巴列塔(Lou Barletta)便把商家生意受挫、學生學習不佳怪罪給民主黨，而非新冠病毒；他說：「民主黨肯定會在下次選舉付出代價。」

民主黨 疫情 賓州

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