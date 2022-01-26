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等換心拒接種 波士頓患者第1順位被除名 家屬喊不公

等換心拒接種 波士頓第一順位被除名 家屬怒喊不公

記者胡玉立／綜合報導
等候手術的31歲弗格森因未打疫苗，被從心臟移植名單上除名。圖為眾籌網站上佛格森一家人快樂照片。(取自GoFoundMe網站)
等候手術的31歲弗格森因未打疫苗，被從心臟移植名單上除名。圖為眾籌網站上佛格森一家人快樂照片。(取自GoFoundMe網站)

波士頓布萊漢婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital)一位等候心臟移植的患者因拒絕接種新冠疫苗，遭院方自移植名單除名；家屬向媒體抱不平，院方對此表示，接受移植者須接種COVID-19疫苗，全美許多醫院移植項目都有相同政策。

據波士頓哥倫比亞廣播公司(CBS Boston)報導，現年31歲的DJ．弗格森(DJ Ferguson)本來在布萊漢婦女醫院的心臟移植等候名單排名順位第一，但他因為疫苗接種狀態不符規定，已不再符合移植條件。

DJ的父親大衛·弗格森(David Ferguson)表示，他兒子在醫院為生命而戰，迫切需要移植，但兒子不相信新冠疫苗，認為那違背他的基本原則，因此不願接種，結果醫院以政策為由，將他兒子除名。

大衛說：「我的孩子勇敢戰鬥，堅守原則和尊嚴，讓我更尊重他，這是他的身體，這是他的選擇。」

DJ的家人考慮將他轉到另一家沒有疫苗接種政策的醫院，但也擔心他太虛弱，無法轉院。

「我們正積極尋求所有選擇，但時間不多了。」大衛說。

哈佛教學機構布萊漢婦女醫院表示，該院要求接受移植者接種新冠疫苗的政策，與美國許多其他移植項目一致。

醫院聲明指出，「COVID-19疫苗是麻州布萊漢總醫院系統(Mass General Brigham system)移植候選者需要具備的幾種疫苗和生活方式行為之一，目的是為患者手術成功及移植後的生存創造最佳機會。」

疾病防治中心(CDC)建議免疫功能低下者(包括器官移植接受者)接種疫苗，因為他們特別容易感染COVID。

DJ並不是第一個因疫苗接種狀況而被拒絕接受移植的患者；去年10月，科羅拉多州即有一名女性患者因為她和捐贈者均未接種疫苗，從腎臟移植名單除名。

在科州當地經營醫院和緊急護理設施的UCHealth表示，研究顯示，若器官移植患者感染COVID-19，更有可能死亡，尤其移植患者染疫死亡率超過20%，「醫生在考慮是否推薦器官移植時，必須考慮患者的短期和長期健康風險。」

疫苗 波士頓 麻州

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