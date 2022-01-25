俄逼近烏邊界 8500美軍預備進駐東歐 北約增兵

為因應烏克蘭緊張局勢，美國將部署8500名美軍進駐東歐。(美聯社)

俄羅斯與烏克蘭 的衝突甚囂塵上，北約(NATO)24日宣布將在東歐部署更多武器裝備，美國國防部也說，預備8500名軍人隨時進駐東歐協防北約安全，旨在強化北約嚇阻力量，但不會進入烏克蘭。

「這些行動徒增局勢緊張，不是因為俄羅斯做了什麼，而是北約和美國做的這些事。」克里姆林宮表示，關注北約行動，總統普亭(Vladimir Putin)將會採取措施捍衛俄國安全和利益。

白俄羅斯 宣布下月將與俄軍舉行一次大型訓練演習，華盛頓郵報報導，社群媒體上流傳越來越多俄軍載運武器裝備前往邊境的影片；此外，俄國海軍24日宣布開始在波羅的海，實施至少20艘船艦的演習。

俄國國防部發布的照片顯示，俄國與白俄羅斯舉行聯合軍事演習。(美聯社)

華盛頓郵報報導，俄軍這幾天在烏克蘭和白俄邊境的迅速擴張，已經達到前所未有的水準。

北約盟國展開聯合行動，包含法國派兵至羅馬尼亞的北約司令部，丹麥派出F-16戰機至立陶宛，兩架荷蘭的F-35戰機飛往保加利亞，以及西班牙派遣一艘驅逐艦至黑海。

歐盟宣布進一步金援烏克蘭13.6億美元以協助防衛，英國和美國日前均下令縮減駐烏克蘭的外交人員，撤離其眷屬和部分館員。

「準備好回應任何危及北約安全環境的行動」，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)24日表示，將向東歐派駐更多船艦和戰機，在俄軍持續在烏克蘭邊界增兵時，強化北約的嚇阻與防衛，歡迎盟國參加，多多益善。

紐約時報報導，尚看不出北約是否會在俄羅斯入侵後，調動駐中歐、東歐或南歐的部隊，支持非盟國烏克蘭；北約立場和美國政府一致，不會出兵烏克蘭。

美國國防部發言人柯比(John Kirby)24日舉行記者會表示，五角大廈預備8500名美軍，隨時進駐東歐協防北約安全；若俄羅斯進犯烏克蘭，或北約決定啟動快速應變計畫，美軍將投入。

拜登 政府向來主張不會出兵協防烏克蘭，但會提供烏克蘭軍事訓練和軍事部署等安全協助，美國有線電視新聞網(CNN)報導，8500名美軍進駐東歐意在強化北約盟國的嚇阻力量，並非代表美軍將進入烏克蘭擔綱任何戰鬥角色。

柯比表示，預備美軍是美國對北約盟國的保證，但美國無意在烏克蘭境內部署軍隊。

CNN報導，拜登政府正在最後確認要送哪些特種部隊投入東歐；美國總統拜登22日在馬里蘭州大衛營度假時，曾和軍事高層討論美軍部署的選項。

此外，拜登24日與歐盟、歐洲理事會、法國、德國、義大利、北約、波蘭和英國領導人舉行視訊會議，討論烏克蘭邊境情勢，支持烏國主權和領土完整，並希望透過外交解決當前緊張；各國領導人們也討論，若俄羅斯侵略將面臨的嚴重經濟後果。