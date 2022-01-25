美聯社：俄烏危機是民主共產對決 普亭要恢復蘇聯榮光

普亭積極展示力量對抗西方，目的是要恢復蘇聯昔日榮光。(美聯社)

1945年舉行的雅爾達會議(Yalta Conference)基本確立了冷戰的世界格局，前蘇聯的參戰使其勢力範圍擴及東歐，並獲得西方列強的承認；榮光雖僅維持短短69年，但「確保中東歐勢力範圍」已成蘇聯傳統政治價值觀影響至今。美聯社分析說，此次烏克蘭 危機某種程度上是冷戰遺緒，是民主與共產兩世界觀的碰撞，更是俄國欲恢復前蘇聯榮光的嘗試。

西方各國與俄羅斯就烏克蘭問題最嚴重的分歧點，在於基輔當局一直希望加入北大西洋公約組織(NATO)；然而此事若成，文化上象徵作為斯拉夫文化起源地的烏克蘭「叛離」、地理上代表著俄羅斯出入地中海乃至大西洋的航道均被北約扼住咽喉、政治現實上，北約在烏克蘭的駐軍更會讓俄羅斯如坐針氈。

因此，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)大動作在俄烏邊境集結軍隊，並在白俄羅斯 進行軍事演習；普亭也放話，要求北約承諾不會允許烏克蘭加入，並裁減在前蘇聯加盟國的駐軍；易言之，俄羅斯要求西方各國像戰後一樣，「尊重」俄羅斯在東歐地區的勢力範圍，力求俄歐實力平衡。

然而，對於俄羅斯的訴求，北約明白表示「不可能」。北約指出，加入北約是北大西洋地區任何一個主權國家都享有的權利，且現在的北約不像冷戰時期明擺著以蘇聯為假想敵，即使烏克蘭加入，也不會對俄羅斯造成威脅；俄羅斯國內部分反對派人士指出，普亭真正害怕的不是烏克蘭加入北約，而是害怕加入後會深化鞏固的民主制度，可能讓俄國民眾嚮往，進而動搖普亭在俄國政壇的地位。

為防止北約進一步東擴，俄羅斯曾於2014年奪取克里米亞半島，結果西方各國因各種利益權衡，除了不痛不癢的譴責聲明外沒有更進一步的作為；現在，普亭更進一步的目標就是要挑戰西方霸權，恢復蘇聯歷史上的輝煌。不僅以協助白俄羅斯總統盧卡申科鞏固地位，或派兵協助哈薩克平叛等方式加強與蘇聯前加盟國的聯繫，近幾年在西方國家政壇中，更處處可見俄羅斯干預的痕跡。

普亭2019年接受採訪時曾表示自由主義已過時，並指出「我們永遠不會允許有人利用斯拉夫文明發源地，對付斯拉夫民族，任何有此盤算的人都走在自我毀滅的道路上；我相信只有與俄羅斯合作，烏克蘭才能是個真正主權獨立的國家。」