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瞻前顧後 紐時揪出拜登防疫3大問題

編譯洪毅／綜合23日電
美國防疫政策游移，造成許多防疫問題。圖為白宮防疫專家佛奇(左)和CDC主任瓦倫斯基。(歐新社)
美國防疫政策游移，造成許多防疫問題。圖為白宮防疫專家佛奇(左)和CDC主任瓦倫斯基。(歐新社)

拜登總統就任以來，新冠疫情的發展跌宕起伏，從去年春季幾乎要終結疫情，到夏末的水深火熱，再到近期的屢創紀錄；紐約時報報導，拜登政府防疫政策的三大病灶就是：輕忽變種病毒威脅、防疫過度仰賴疫苗，以及防疫措施混亂。

時間倒回到去年春天，當時拜登正沉浸於疫苗大規模接種成功的希望之中，聯邦疾病防治中心(CDC)宣布接種疫苗者可脫下口罩，7月4日國慶日當天，拜登說：「距離戰勝疫情的日子，已接近至前所未有的地步。」

當美國看似前程似錦之際，其他地方卻非如此；5月，Delta變種病毒讓印度的每日確診數從2月的1萬增加至逾41萬；但是當時的拜登政府並不擔心，因為「疫苗有效很重要，能夠抵銷Delta病毒的威脅」。

但是到7月下旬，CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)收到噩耗，接種疫苗者仍然容易染上病毒，而且能夠傳染；這代表之前的口罩解除是錯誤的，之後發生的事情是：CDC重新修改口罩指南，但是各州政府迄今幾乎都已不願重祭口罩令。

由於拜登政府就算到Delta病毒疫情已十分嚴峻時，仍將疫苗作為最重要的防疫手段，輕忽檢測試劑的重要性，導致試劑嚴重缺貨，難以掌握自己是否已經感染，進而加劇病毒傳播。

拜登政府在防疫措施也一直出現混亂：從口罩令的出爾反爾，到補強針放行的各機構看法不一，最終還是操之過急；甚至到近期的縮短確診隔離天數，都讓外界感到難以捉摸，顯著衝擊防疫指引的公信力與民眾及地方政府配合度。

在公衛界與反對派巨大矛盾下，拜登在政治上瞻前顧後：早在去年3月CDC就建議實施「疫苗護照」，不過今仍未施行；到夏季，公衛官員建議實施接種令，最終接種令到9月才成形，儘管其遭遇的激烈反對，證明拜登的顧慮並非空穴來風。

拜登就任迄今，全美已有43萬8110人死於新冠病毒；雖然存在一系列的混亂，但是拜登依然對防疫前景有信心，19日在記者會上表示，與其說是疫情步入「新常態」，不如說是「還有許多工作得完成」。

拜登 疫苗 防疫

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