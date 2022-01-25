Omicron下一個？ 變種病毒3種可能「只能看運氣」

繼Omicron之後，下一個出現的變種病毒會有多大的影響力，公共衛生專家分析好壞結果各異的三種假設情境。(美聯社)

繼Omicron之後，下一個出現的變種病毒 是否同樣具有高傳染力，甚至傳染力更強，民眾遭到感染時會不會病情變得更嚴重，還是趨於無症狀，公共衛生專家分析好壞結果各異的三種假設情境。

「接下來狀況將會如何，目前仍無法明確掌握。」舊金山加大傳染病學家盧瑟福(George Rutherford)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，病毒可能產生漸進式突變，例如之前的Alpha及Beta變種病毒，但也可能出現巨大改變，例如Delta與Omicron變種病毒，「下一個出現的會是哪一種，只能看運氣了。」

報導指出，以H1N1流感 病毒為例，最初是以新型病毒之姿，在1918年釀成史上最嚴重的流感大流行，全球人口約三分之一被感染，約5000萬人因此喪生；疫情後來雖然結束，可是H1N1流感病毒迄今依然存在。

史丹福大學流行病學家及傳染疾病專家伊芙‧馬多納多(Yvonne Maldonado)說，1918年造成全球疫情的H1N1流感病毒，堪稱如今帶來每年流感疫情所有H1N1流感病毒的「高祖父母」(great-great-grandparent)，因為病毒在幾十年間出現許多突變，但起源還是一樣的病毒株，「新冠病毒也可能出現類似的發展。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，美國平均每年有3萬5000人死於流感。

馬多納多說，如果新冠疫情變成流感化，將是「最好的狀況」(best-case scenario)。

她說，在這種情況下，世界各國需要加強的工作在於保護高風險族群、推廣疫苗 並且為患者提供單株抗體(monoclonal antibody)藥物及抗病毒藥物；疫苗廠商則必須推出針對變種病毒的特定疫苗，好讓民眾每年接種，藥廠也要研發功能更好的病毒檢測劑。

報導指出，第二種假設情境是，抗病毒藥物或單株抗體藥物不足，無法提供給所有染疫患者，或者藥廠無法研發出針對變種病毒量身打造的疫苗。

馬多納多說，最糟糕的狀況則是，出現了一種足以穿透疫苗保護效果，也能突破藥物治療的變種病毒；不過，「我覺得這種情形出現的機率比較低。」