華人專家最新研究：輝瑞補強針至少可擋Omicron4個月

華人病毒學專家發表最新研究報告指出，接種第三劑輝瑞(Pfizer)疫苗，對防禦Omicron保護效果能持續四個月。圖為疫苗展示圖。(路透)

華盛頓郵報報導，德州大學加爾維斯敦醫學分部(University of Texas Medical Branch in Galveston)微生物學家史佩勇(Pei-Yong Shi)團隊發表最新研究報告指出，接種第三劑輝瑞(Pfizer)新冠疫苗 之後產生的抗體，對於防禦Omicron變種病毒 的保護效果能持續四個月。

這項研究尚未同儕審查(peer-reviewed)，但讓外界首度得以了解新冠疫苗補強針的抵抗效果。

Omicron肆虐之際，某些民眾對於是否需要施打補強針出現焦慮；史佩勇率領團隊在實驗室研究中發現，目前似乎沒有接種第四劑新冠疫苗的必要。

史佩勇領導的研究團隊與輝瑞藥廠科學家合作，從已打疫苗民眾的抽血樣本檢測抗體，衡量面對與Omicron類似的病毒時抵抗力效果如何。

「這個領域非常、非常的新。」他說，研究結果顯示，接種第三劑疫苗之後，保護效果可以維持至少四個月，能夠發揮讓Omicron變得無效的抵抗力。

接種疫苗的幾個月之後，抗體通常開始消退；Omicron變種病毒讓公共衛生專家憂心的特點則是，即使在民眾接種第二劑新冠疫苗之後的一個月裡，也就是抗體仍處於高峰期時，能夠抵抗Omicron的效果卻極為有限，等到民眾可以接種補強針的時候，身體裡的抗體則已經降低許多。

英國研究人員發表報告指出，接種三劑疫苗對於Omicron的抵抗力，雖然不及面對Delta變種病毒的抵抗效果，但對避免民眾染疫後病情惡化到需要住院，仍有良好保護。

研究發現，民眾接種第三劑疫苗的一個月後，避免住院的保護效果有92%，但接種後10周或超過10周，避免住院的保護效果則剩下83%。

研究結果指出，施打輝瑞補強針之後的四個月，抗體確實隨著時間減低，但還是存在保護效果。

加州拉荷亞免疫學研究中心(La Jolla Institute for Immunology)疫苗專家克羅提(Shane Crotty)說，最大的變數就是民眾接種補強針的四個月後，抗體指數是否持續降低，或者下降到某個程度就維持穩定。