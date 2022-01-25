對抗Omicron無效 衛生部暫停配送兩款新冠藥物

由於無法對抗Omicron病毒，美國暫停使用雷傑納隆和禮萊的單株抗體療法。圖為雷傑納隆的單株抗體藥。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )24日表示，暫時撤銷授權藥廠雷傑納隆(Regeneron Pharmaceuticals)和禮萊(Eli Lilly)研製的新冠肺炎單株抗體療法，指此療法不利對抗Omicron 變種病毒，不應在美國使用；衛生部(HHS)已通知各州，暫停配送由這兩款新冠藥物。

FDA藥品評估暨研究中心(CDER)主任卡瓦佐尼(Patrizia Cavazzoni)表示， 數據顯示這兩種抗體療法，「不太可能在對抗Omicron變異株時活躍，而此病毒株正以高度傳染力在全美擴散。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，Omicron占目前全美確診病例逾99%。

「目前多數尋求治療的確診病患並非感染Omicron以外的病毒，當局目前不授權使用這些療法。」 卡瓦佐尼說，未來若有新毒株適用單株抗體療法，這些療法仍可能再被授權使用。

政府官員表示，當局暫時配送雷傑納隆和禮萊的新冠藥，是為了避免染疫病患拿到對Omicron無效的藥物。

資深官員上周已致電通知多州官員，並告知各州公衛機構，可替代雷傑納隆和禮萊單株抗體療法的藥物。

目前仍有多種藥物可有效對抗Omicron，包括英國藥廠葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)與美國維爾生物科技公司(Vir Biotechnology)合力研發的「Sotrovimab」、輝瑞(Pfizer)研發的口服藥「Paxlovid」，以及默克藥廠(Merck)與Ridgeback Biotherapeutics合作開發的抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)，另有門診靜脈注射藥物「瑞德西韋」(Remdesivir)，但許多醫生及醫院抱怨，Paxlovid和Sotrovimab供不應求。

單株抗體利用蛋白質強化或模擬免疫系統用以對抗病毒等病原體，但FDA表示，Omicron高度變異讓雷傑納隆和禮萊的新冠藥難以發揮效用。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)率先批評雷傑納隆和禮萊的療法，並架設新網站質疑單株抗體對抗Omicron的療效；德桑提斯反對疫苗 強制令，且曾影射接種新冠疫苗可能影響生殖功能。