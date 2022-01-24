德國極度依賴俄羅斯天然氣 限制歐州反制普亭力道

德國被認為過於倚靠俄國能源供應，不願得罪莫斯科。圖為剛上任的總理蕭茲。(新華社)

俄羅斯 與烏克蘭形勢依然緊繃，美國持續斡旋中，但是鄰近烏克蘭西歐國家卻顯得力有未逮；其主因在歐洲最大經濟體的德國 極其仰賴俄羅斯供應的天然氣 ，讓歐洲要應對俄羅斯幾乎沒有與其抗衡的籌碼。

華爾街日報23日報導，目前歐盟平均40%的天然氣進口來自俄羅斯，而德國的比率更超過50%，是世界上最大的俄國天然氣進口國；德國的天然氣不僅用於取暖，用在發電更占25%。

隨著德國逐步廢除核能及燃煤發電，對天然氣的需求只會愈來愈高；在這過程中，德國一直仰賴俄羅斯的廉價天然氣供應，而非價格相形較高的卡達或美國，這也讓德國基礎設施荒廢，作為高度仰賴天然氣的國家，境內甚至沒有自營的天然氣終端站。

前德國總理國安顧問瓦德(Erich Vad)表示，雖然俄國近年來將天然氣「武器化」，威脅「斷氣」以對付東歐國家，但是俄羅斯從未對德國這樣做過，讓德國瀰漫著「俄羅斯是可靠能源供應國」的氛圍。

雖然俄羅斯與西方關係在最近幾年惡化，但德國顯然沒有因應準備：2015年德國經濟部主導的研究指出，德國的天然氣存儲設施滿載率至少要60%才能滿足國內需求；「歐洲天然氣基礎設施」(Gas Infrastructure Europe)日前指出，距天氣轉暖還要幾個月，德國天然氣貯備僅有44%。

德國聯邦統計局指出，由於歐洲天然氣短缺，12月的能源價格較同比2020年飆升69%，這與俄羅斯減少出口有關；德國發電巨頭「萊茵集團」(RWE)執行長克勒伯(Markus Krebber)本月表示，德國的天然氣「無法在短期內擺脫對俄羅斯的依賴」。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)成員康絲坦茲·斯泰爾岑繆爾(Constanze Stelzenmüller)表示，德國的能源政策「嚴重低估國安考量」，若面臨俄羅斯侵略，德國的脆弱面將嶄露無遺。

智庫歐洲外交關係協會高階政策學者格雷瑟爾(Gustav Gressel)表示，多年來協會一直告警德國的天然氣問題，現在整個歐洲的安全都已岌岌可危，德國必需展現有意付出代價來捍衛它。