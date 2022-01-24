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俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

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布林肯再放重話：俄若侵烏 美軍不排除介入

編譯潘勛╱綜合23日電
美國務卿布林肯23日再警告莫斯科，對烏克不要輕舉妄動，不排除美軍介入。圖為布林肯21日在日內瓦出席會議。 (美聯社)
美國務卿布林肯23日再警告莫斯科，對烏克不要輕舉妄動，不排除美軍介入。圖為布林肯21日在日內瓦出席會議。 (美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)23日表示，俄羅斯與烏克蘭邊境若發生衝突，美軍不排除介入的可能性；此外國務院已下令駐烏使館眷屬全部離開，另使館非必要人員也可公費報銷，離開烏境；俄國方面則駁斥英國外相的說法，指莫斯科無意在烏境成立親俄政權。

布林肯：俄外長談判「恐只是走過場」

國家廣播公司(NBC)報導，布林肯23日在「會見新聞界」(Meet The Press)節目上承認，俄國派外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)到瑞士日內瓦與他談判，可能「只是走個過場」，不論西方怎麼做外交折衝，莫斯科依然打算入侵烏克蘭。

布林肯另在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目指出，俄、烏衝突惡化，美軍不排除介入；布林肯放話說，假如俄國「再度入侵烏克蘭」，美國及歐洲「準備讓俄國嘗到嚴重後果」；哪怕只是一名俄軍入侵烏國，都會引發美歐迅速、嚴重及一致反應。

國務院下令使館眷屬、非必要人員撤離烏克蘭，但強調設在基輔的美國大使館維持開放，撤離不算緊急疏散；官員表示，撤眷等行動考量已有多時，另不代表美國減緩支援烏國。

國務院聲明指出，最近報告均認為俄國打算對烏克蘭展開重大軍事行動，但俄國外交部則譴責北約組織(NATO)各國用假消息在烏國境內外升高緊張。

烏前議員 被點名與俄密謀

英國外交部22日稱克里姆林宮準備以親俄政權取代基輔當局，而烏克蘭前國會議員穆拉耶夫(Yevheniy Murayev)可能出任傀儡政權元首，另佐以幾名與俄國情報單位掛鉤的政治人物。

穆拉耶夫則透過Skype軟體向美聯社表示，英方說法著實滑稽、可笑，自己從2018年起，便遭俄國宣布為危及俄國安全，拒其入境。

英國情報指，俄羅斯正計畫在烏克蘭扶植親俄政權，並點名前烏克蘭國會議員穆拉耶夫，是...
英國情報指，俄羅斯正計畫在烏克蘭扶植親俄政權，並點名前烏克蘭國會議員穆拉耶夫，是主要人物。圖為穆拉耶夫2018年11月出席國會會議。(路透)

俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)23日指稱，英國外交部散播的假消息愈發證明，北約各國在盎格魯薩克遜族國家帶頭之下，存心升高烏克蘭境內外的緊張態勢；俄國呼籲英國外交部停止挑釁行動，別再散播鬼話。

英國外相麗茲‧特拉斯(Liz Truss)指消息顯示俄國存心顛覆烏克蘭，故呼籲俄方降低劍拔弩張態勢，回歸外交途徑；英國已送反坦克武器等進入烏克蘭，協助烏國守軍，防範俄軍入侵。

俄羅斯總統普亭。圖為俄羅斯總統普亭2019年視察軍演。(美聯社)
俄羅斯總統普亭。圖為俄羅斯總統普亭2019年視察軍演。(美聯社)
俄國國防部發布的照片，顯示俄軍上月16日在烏拉爾河畔奧倫堡演練發射火炮。(美聯社...
俄國國防部發布的照片，顯示俄軍上月16日在烏拉爾河畔奧倫堡演練發射火炮。(美聯社)

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