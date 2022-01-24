CNN：美已協調能源國家 若俄烏開戰確保供應歐洲

俄烏情勢緊張，消息指拜登政府與多國定期對話，討論萬一俄羅斯入侵烏克蘭，將如何提高提供給歐洲的液態天然氣供應量。圖為烏克蘭已全民皆兵，特種部隊與民兵22日在首都基輔附近公園進行聯合軍演。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，多位熟悉內情的美國官員透露，拜登政府在過去這段期間裡，未雨綢繆，持續有歐洲、中東、北非及亞洲國家與區域組織定期對話，討論萬一俄羅斯 入侵烏克蘭 ，將如何提高提供給歐洲的液態天然氣 供應量，避免戰爭帶來天然氣短缺問題。

一名美國政府高層官員說，國務院能源安全資深顧問霍克斯坦(Amos Hochstein)率領的國務院團隊，過去六周到八周裡都在嘗試擬訂一套為世界上不同區域重新分配及增加天然氣供應的全球應變計畫。

路透(Reuters)上周報導，霍克斯坦曾與多家能源公司洽談，但未提出增產要求。政府高層官員指出，討論過程中確實提到增產問題，但能源公司坦承，增加產量有其風險，而且需要時間。

官員指出，參與協商的國家包括挪威、卡達等，美國接洽觸角其實遍布全球；對於烏克蘭戰爭一觸即發，華府及美國盟友思考重點在於，倘若發生天然氣短缺危機，哪些項目的供應量必須加強，以便撐過這個冬季以及春季。

資深官員說，相關討論目前仍在初步階段，討論重點也放在讓憂心忡忡的歐洲盟邦能夠放心，讓盟邦了解一旦與美國同步對俄羅斯宣布制裁，歐洲經濟並不會因此受到重大打擊。

有線電視新聞網分析，歐洲盟邦特別擔心的關鍵在於，俄羅斯遭到西方國家制裁之後，可能拿對歐州的天然氣出口當做報復武器。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)上周對媒體表示，從俄羅斯在烏克蘭邊境大軍壓境的情勢發展看來，攻擊烏克蘭恐怕「隨時可能發生」。

歐盟統計局(Eurostat)指出，俄羅斯目前的天然氣生產量中，約有40%提供給歐洲。官員分析，若出現緊急狀況，歐洲可以動用液態天然氣庫存，歐洲官員則在設法推算固存量可以讓歐洲支撐多久。