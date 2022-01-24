我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

冬奧倒數10天 北京防疫升級：風險區居民「不出京」

編譯林梅婕／綜合23日電
北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場檢查證件。（美聯社）
北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場檢查證件。（美聯社）

北京冬奧即將在2月4日開幕，但是伴隨新冠疫情升溫之下，中國政府採取最嚴格的「零容忍政策」，加強北京的防疫；除了強制要求感染者全數隔離，地方政府也在23日宣布，北京確診人數最多的豐台區所有居民都必須接受病毒核酸檢測

入境涉奧人員 39人複檢陽性

人口高達200萬人的豐台區近來傳出25人確診感染新冠肺炎，被中國當局列為高風險地區；而北京其他地區也有14人染疫。入境涉奧人員則有39人複檢陽性。

北京市政府新聞發言人徐和建在記者會上宣布，北京必須採取最嚴格且最果斷的防疫措施，阻止病毒繼續擴大傳染，而在風險區域的人原則上「不得出京」，且應避免與人群接觸。

按照北京冬奧的規定，來自國外的運動員、記者和官員都必須隔離；參賽者抵達中國前必須完成疫苗接種，或在入境後接受隔離。

此外，當局還增加一項新規，過去14天內至23日購買退燒及止咳等四類藥物的民眾，必須於72小時內進行一次核酸檢測。

中國當局先前曾指控，來自加拿大的包裹是造成北京市首起Omicron確診案例的元凶，故要求所有居民，若收到海外包裹的14天內出現疑似新冠肺炎的病症，應即刻接受核酸檢測。

截至23日前24小時，北京市共新增九例確診，其中六例來自豐台區；23日的命令發布後，豐台區也可見到大批居民冒著風雪，在路邊排隊等候核酸檢測。

根據中國國家衛生健康委員會的官網統計，截至23日中午共新增56例確診，但其中37例為境外移入；截至1月22日午夜，中國現有的確診病例為2920例，累積確診人數為10萬5603人，累積死亡人數則是4636人。

根據路透報導，一名兒童就讀豐台區私立幼稚園的王姓家長表示，老師在21日通知未接種疫苗的學生自24日後不得到校上課，不過並沒有向他出示任何官方政府的公告，因此尚不清楚這是來自幼稚園單方或政府的命令。

王姓家長也表示自己已向當局通報，他說：「這並非出於自願，而是強迫。」

北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場戒備。（美聯社）
北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場戒備。（美聯社）
北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場巡視。（美聯社）
北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場巡視。（美聯社）
北京冬奧選手村23日預開村，一名保安人員在酒店外。（美聯社）
北京冬奧選手村23日預開村，一名保安人員在酒店外。（美聯社）
北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場引導交通。（美聯社）
北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場引導交通。（美聯社）

北京冬奧 檢測 疫苗

上一則

差在保護力… CDC： 完全接種定義或擴大 打2、3劑都算

下一則

桑德斯籲拜登分拆重建法案 批共和黨「逍遙法外」

延伸閱讀

德單板滑雪協會會長 憂中國利用新冠篩檢阻擋選手參賽

德單板滑雪協會會長 憂中國利用新冠篩檢阻擋選手參賽
北京冬奧：39入境涉奧人員COVID-19複檢陽性

北京冬奧：39入境涉奧人員COVID-19複檢陽性
北京規定：購買這4類藥品者 72小時內需核酸檢測

北京規定：購買這4類藥品者 72小時內需核酸檢測
冬奧遭抵制 中國聘西方公關找網紅宣揚形象

冬奧遭抵制 中國聘西方公關找網紅宣揚形象

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人