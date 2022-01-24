冬奧倒數10天 北京防疫升級：風險區居民「不出京」

北京冬奧即將登場，工作人員穿著防護衣在機場檢查證件。（美聯社）

北京冬奧 即將在2月4日開幕，但是伴隨新冠疫情升溫之下，中國政府採取最嚴格的「零容忍政策」，加強北京的防疫；除了強制要求感染者全數隔離，地方政府也在23日宣布，北京確診人數最多的豐台區所有居民都必須接受病毒核酸檢測 。

入境涉奧人員 39人複檢陽性

人口高達200萬人的豐台區近來傳出25人確診感染新冠肺炎，被中國當局列為高風險地區；而北京其他地區也有14人染疫。入境涉奧人員則有39人複檢陽性。

北京市政府新聞發言人徐和建在記者會上宣布，北京必須採取最嚴格且最果斷的防疫措施，阻止病毒繼續擴大傳染，而在風險區域的人原則上「不得出京」，且應避免與人群接觸。

按照北京冬奧的規定，來自國外的運動員、記者和官員都必須隔離；參賽者抵達中國前必須完成疫苗 接種，或在入境後接受隔離。

此外，當局還增加一項新規，過去14天內至23日購買退燒及止咳等四類藥物的民眾，必須於72小時內進行一次核酸檢測。

中國當局先前曾指控，來自加拿大的包裹是造成北京市首起Omicron確診案例的元凶，故要求所有居民，若收到海外包裹的14天內出現疑似新冠肺炎的病症，應即刻接受核酸檢測。

截至23日前24小時，北京市共新增九例確診，其中六例來自豐台區；23日的命令發布後，豐台區也可見到大批居民冒著風雪，在路邊排隊等候核酸檢測。

根據中國國家衛生健康委員會的官網統計，截至23日中午共新增56例確診，但其中37例為境外移入；截至1月22日午夜，中國現有的確診病例為2920例，累積確診人數為10萬5603人，累積死亡人數則是4636人。

根據路透報導，一名兒童就讀豐台區私立幼稚園的王姓家長表示，老師在21日通知未接種疫苗的學生自24日後不得到校上課，不過並沒有向他出示任何官方政府的公告，因此尚不清楚這是來自幼稚園單方或政府的命令。

王姓家長也表示自己已向當局通報，他說：「這並非出於自願，而是強迫。」