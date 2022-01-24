北京冬奧選手村預開 20多國先遣人員入住

張家口冬奧選手村23日起預開。澳洲和英國代表團順利入住。（中新社）

新冠疫情 和部分西方國家「外交抵制」的陰影下，北京冬奧 選手村23日預開村，首日先入住的代表團為中國代表團的先遣人員。而冬奧開幕式22日晚間也舉行全流程彩排，北京進入冬奧倒數十天的預熱階段。

央視新聞報導，從23日開始，北京冬奧會各場館、設施、各保障機構正式進入冬奧賽時運行模式，場館實施「大閉環」管理，為2月4日北京冬奧會開幕，做好一切準備。

北京冬奧會分北京、延慶、張家口三個賽區，對應設立三個冬奧村，23日預開村，首先入駐的是提供後勤保障及服務的先遣人員，目的是減少後續各國運動員 入住的手續與程序。冬奧村分居住區、廣場區、運行區，三大區域互通，為各國運動員提供生活服務，27日正式開村。

冬奧開幕式22日晚間在北京「鳥巢」舉行全流程彩排。作為首位執導夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演張藝謀表示，此次開幕式將融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，且開幕式當天正好是傳統24節氣「立春」，這個元素也會在節目中體現。

北京冬奧進入倒數十天，面臨大批入境人員和北京本土疫情升高，北京防疫壓力大。據北京冬奧組委官網，自1月4至22日，入境涉奧人員累計2586人，其中運動員及隨隊官員171人，其他利益相關方2415人。經檢測後，複檢陽性39人，均來自利益相關方。