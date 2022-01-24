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球迷穿「彭帥在哪？」T恤被逐出場 澳網稱「原就有1禁令」

編譯柯立偉／綜合23日電
球迷穿著「彭帥在哪裡？」的衣服遭到驅逐。 （取自推特）
球迷穿著「彭帥在哪裡？」的衣服遭到驅逐。 （取自推特）

自從去年11月中國女網選手彭帥公開指控前副總理張高麗性侵後，她的安全成為全球各界關注的對象。今年的澳網公開賽中，就有球迷穿著印有「彭帥在哪裡？」(Where is Peng Shuai? Wanted)字樣的衣服而被保安請出球場；澳網指出，彭帥的安全是他們最關心的議題，但球場本禁止穿著任何有政治涵義的服飾。

據網上瘋傳的一段影片，有球迷穿上印有「彭帥在哪裡」英文字樣的上衣並準備相關標語，但還沒進場就遭球場保全驅離；澳網官方人員回應道：「我們不是禁止人們有這樣的想法，或不准球迷表態其政治立場，只不過澳網本來就對此設有禁令，不許球迷在球場內手持或穿著有政治意涵的衣服或標語。」

針對這段影片，澳網事後另外發出聲明表示：「澳網公開賽事本不允許觀賽球迷穿著或手持任何與商業或政治有關的服飾、標語或橫幅，但彭帥的安全仍是我們最為關心的議題；我們正與世界女子職業網球協會(WTA)及全球網球各界合作，弄清楚彭帥的安危並盡一切努力確保她的安全。」

兩度拿下澳網、現為WTA選手委員會(Player Council)委員的白俄羅斯前球后雅莎蘭卡(Victoria Azarenka)呼籲大眾持續關注事件發展；她說：「現在還是沒有任何直接證據能證明彭帥安全，但我們仍會盡一切努力，確保彭帥的人身自由，希望很快就能聽到彭帥安全無虞的消息。」

去年11月2日，彭帥在微博控訴被前副總理張高麗性侵，議題隨即發酵並遭網路審查封鎖，彭帥也從此人間蒸發；直至12月19日才又發布一段視頻，推翻先前性侵的指控，指自己從來沒說過任何人對她性侵，人身自由也未遭受限制，但相關澄清並未打消疑慮，外界仍擔心彭帥是在北京的壓力下不得不為張高麗洗白。

彭帥 澳網 性侵

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