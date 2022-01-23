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仇恨犯罪激增 紐約攻擊亞裔事件 1年來飆升343%

編譯陳韻涵／綜合22日電
紐約市仇恨犯罪激增，圖為代表紐約的華裔國會眾議員孟昭文（左四）與聯邦參院多數黨領袖舒默（右三）等去年4月出席在曼哈頓舉行的活動，譴責仇視亞裔的行為。(美聯社)
紐約市仇恨犯罪激增，圖為代表紐約的華裔國會眾議員孟昭文（左四）與聯邦參院多數黨領袖舒默（右三）等去年4月出席在曼哈頓舉行的活動，譴責仇視亞裔的行為。(美聯社)

紐約市警局(NYPD)公布的最新數據顯示，2021年仇恨犯罪激增96%，2020年到2021年受新冠肺炎疫情影響，針對亞裔的攻擊事件暴增343%；曼哈頓檢察官21日表示，將擴大仇恨犯罪小組聚焦以種族為行兇動機的攻擊事件。

福斯新聞(Fox News)報導，2021年受新冠肺炎疫情影響，至少133名亞裔經歷恐怖或可怕的歧視。

紐約市2020年發生275起仇恨犯罪事件，2021年增至538宗，整體種族歧視犯罪增加約96%，包括一名華裔女性被推下地鐵軌道身亡，以及因為性別、種族和宗教被騷擾的事件頻傳。

紐約市警局數據顯示，過去一年來，西語裔仇恨犯罪增加700%，只有非裔、宗教和「其他」這三個分類的攻擊事件減少，但紐約市警局並未詳述「其他」的分類定義。

48歲的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)最近對許多罪犯從輕量刑，且認為「監獄並非最終解決辦法」，讓他變成眾矢之的。

身為第一位擔任曼哈頓地區檢察官的非裔人士，白艾榮21日宣布，擴編2018年成立的仇恨犯罪小組，糾舉以種族為動機的攻擊事件。

白艾榮21日說：「我們的(亞太裔)兄弟姊妹遭吐口水或被喝斥滾回家鄉，我們會強化職責，擴大仇恨犯罪小組，致力將罪犯繩之以法。」

紐約市警局數據顯示，2021年1月到9月共發生436起仇恨犯罪事件，但只有185人落網。

紐約市不只有仇恨犯罪增加，整體犯罪情況成長了35%，與交通工具相關的攻擊事件、搶劫與重傷害罪分別增加65%、25%和8%。

仇恨犯罪 紐約市 白艾榮

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