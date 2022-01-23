密州參議會立法禁授批評種族理論 14非裔議員退席抗議

密西西比州參議會22日擬投票通過法案，禁止公立學校和大學教授「批判性種族理論」(CRT)，民主黨籍的所有14名非洲裔參議員，步出議會抗議。（WLBI電視3台電視截屏）

密西西比州參議會22日準備投票 通過法案，禁止公立學校和大學教授「批判性種族理論」(CRT)，即「任何性別、種族、民族、宗教、膚色或國籍天生優越或劣等」的時候，民主黨 籍的所有14名非洲裔參議員 ，步出議會以示抗議。

法案最終以32票對2票通過，將提交州眾議會投票。

投反對票的是僅剩下來的兩名白人民主黨籍參議員布朗特(David Blount)及布萊恩(Hob Bryan)。

目前全美至少26個州已通過禁止公立學校教授「批判性種族理論」(CRT)，這個理論的核心是︰種族主義在國家系統性的存在，其作用是維持白人在社會中的主導地位。

在歷時兩小時的辯論中，提出議案的麥克倫登(Michael McLendon)表示，有很多選民對「批判性種族理論」感到擔憂，因此提出這項法案。

他聲言，法案通過後，並沒有改變過去的任何事情，強調該法案的內容是，不應告訴孩子他們之間存在的優劣。

但民主黨參議院少數黨領袖西蒙斯(Derrick Simmons)質疑這是個全國性問題，非密西西比州所有。他認為法案模糊不清，不需要在這上面花時間。

民主黨參議員約翰霍恩認為，如果法案成為法律，密州的部分歷史將不再能夠再教授。另一參議員喬丹(David Jordan)本身是教師，指出如果有人遭受種族主義之苦，那就是有色人種。

最後雙方無法就法案的內容達成一致，全部民主黨非裔參議員在投票前一刻步離議會。由於共和黨人在州參議院擁有絕對多數，民主黨人的退出與否，都難以阻止法案通過。

「批判性種族理論」起於美國1970、80年代，是在馬克思主義的批判理論基礎上所發展出來的法律哲學論述，以「種族」取代「階級」。但近年來成為代表自由派的民主黨與代表保守派的共和黨，在各方面的攻防議題，也給視為美國社會激烈衝突的原因之一。