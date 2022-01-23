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賓大女教授曾說「少些亞裔美國會更好」涉歧視面臨懲處

編譯郭宣含／綜合22日電
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。（取材自賓州大學網站）
賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯。（取材自賓州大學網站）

賓州大學(University of Pennsylvania)法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)日前曾發表「美國少點亞裔會更好」的歧視言論，賓大法學院長魯格(Ted Ruger)已表示，將針對瓦克斯對亞裔的言論尋求懲處。

魯格指出，他自2017年以來接到許多投訴，其中稱瓦克斯的行為影響學生和學校群體。

「瓦克斯一再對在本校學習、教學和工作的多數成員，公開發表詆毀其特質、態度與能力的言論。」魯格寫道：「申訴書主張，學生修她的課時很可能會合理認為，自己會受到歧視惡意。」

魯格兩周前在賓大官網發布聲明，譴責瓦克斯的言論「十足反智又種族歧視」；瓦克斯拒絕對法學院的聲明發表評論。

賓大發言人則拒絕對此進一步評論，僅表示：「現階段，依照大學指南的要求，以及為維持過程公正，在直到程序結束前，我們不會再對指控和程序發表公開言論。」

69歲猶太裔的瓦克斯去年12月接受經濟學者勞瑞(Glenn Loury)的網路談話節目訪問，她在節目中說：「如果你走進醫學院，現在會看到很多印度、南亞裔成為崛起之星；在醫藥界，他們有點像某種新猶太人，但我認為，這種多元、平等與包容的倡議正在毒害科學與醫學建樹。」

當時勞瑞收到聽眾批評瓦克斯的評論，瓦克斯予以回應：「也許民主黨人就是喜歡開放邊界，亞裔就希望美國有更多亞裔。」

瓦克斯接著指出：「多數亞裔支持民主黨人，並協助提升其地位，我認為，亞裔和亞裔移民變少，美國會更好。」

這並非瓦克斯第一次發表這類煽動言論；賓大法學院教職人員2006年曾譴責她反對同婚的立場；瓦克斯2007年受訪時表示：「我想我從沒見過非裔學生畢業時在班上排名前四分之一，他們排名也很少進入前半。」

非營利組織「學術自由聯盟」(AFA)1月致信，支持瓦克斯自由發表言論；不過賓大法學院學生1月也發起連署，要求學校對瓦克斯的歧視言論採取行動。

亞裔 種族歧視 民主黨

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