威州男觀戰大學籃賽 不停「拉眼睛」歧視亞裔 被逐出場

威斯康辛大學一名球迷18日在一場於西北大學舉行的校際籃球比賽中，因向西北大學學生做出反亞裔手勢而被保安驅逐出場。（取自TikTok畫面）

18日一場於西北大學 (Northwestern University)的校際籃球比賽中，威斯康辛大學(University of Wisconsin)一名球迷因向西北大學學生做出歧視亞裔 的手勢，被保安驅逐出場；西北大學與威斯康辛大學均表示，已確認涉事男子並非任一所學校的教職員或學生，將來也會採取措施禁止這名球迷入場觀賽。

該球迷在球場上做出的歧視亞裔手勢，在抖音(TikTok)與推特(Twitter)上廣為流傳；據現場目擊者表示，該球迷似乎是威斯康辛州大學球隊的支持者，每當西北大學得分時，都會做出不雅手勢宣洩不滿；最終保安介入，起初該球迷還拒絕離場，直至警方出現才將該名男子帶離。

在現場觀賽的西北大學學生艾莉莎．艾克爾斯(Alyssa Eckels)說：「每當我們得分時，他就會站起來朝我們用中指拉眼睛，做成『中國丹鳳眼(瞇瞇眼)』的形狀；保安抵達現場後，大家都高呼『把他踢出去！』；我自己有一半的亞裔血統，但看起來像白人，所以我其實沒有遇過針對我個人的種族歧視 事件，不過我想這名男子是針對現場所有人。」

兩所大學事後均發表聲明，譴責該球迷的行為，並禁止他日後再入場觀賽；西北大學聲明指出，該校亞裔新生占整體25%，而此一「令人無法接受」的行為違反該校價值觀與球迷行為準則；威斯康辛州大學則表示：「不論校內校外，對亞裔社群的歧視仍無時無刻在發生，導致恐懼與痛苦，並讓本校所有教職員工及學生感到不安全。」

韓裔州眾議員：噁心、尷尬行為

此一事件也引起威斯康辛州民主黨籍韓裔州眾議員洪倫廷(Francesca Hong)的關注，她在推特上表示：「這是一個令人噁心及尷尬的行為，威斯康辛州所有人民在各方面譴責這種種族主義、仇外價值的行為，當一個更值得讓人尊敬的人，拜託！」