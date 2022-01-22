中國最新研究顯示：得過新冠也難以抵禦Omicron

中國一項研究顯示，新冠肺炎康復者康復一年後的血清對Omicron變異株的中和能力急劇下降，但完成疫苗加強針接種後，對Omicron的中和抗體水準能顯著增強。圖為山西太原早前為學生接種疫苗。新華社

據中國《環球時報》報導，由武漢 大學病毒學國家重點實驗室與湖北省疾病預防控制中心合作進行的一項研究顯示，武漢新冠疫情早期康復者在康復一年後的血清對Omicron 變異株的中和能力急劇下降。

這項研究成果近日發表於國際學術期刊《Emerging Microbes & Infections》。論文作者之一，武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯接受《環球時報》採訪時表示，該項研究表明，Omicron變異株對新冠康復者的免疫逃逸十分顯著。

但研究也顯示，新冠康復者和疫苗 接種者在完成疫苗加強針接種後，對Omicron的中和抗體水準又能顯著增強。

藍柯稱，研究團隊收集了武漢疫情暴發期間感染新冠病毒患者康復一年後的血清200餘份。研究發現，這批康復者血清仍有較高的中和抗體，但對Alpha、Beta 、Gamma突變株的保護水準有不同程度的下降。對Delta及Omicron的中和效果顯著下降，其中Omicron變異株的免疫逃逸最為顯著。

研究人員還收集武漢新冠康復者接種疫苗加強針後的血清樣本，結果表明，疫苗加強針能使康復者體內對Omicron的中和抗體水平增強2-3倍。

儘管有研究數據顯示現有疫苗對Omicron變異株的保護力顯著下降，但藍柯表示，這項研究以及此前的其它相關研究都顯示，新冠康復者和疫苗接種者都應接種疫苗加強針，以增強對Omicron等新突變毒株的免疫力，降低感染風險並減輕感染後的症狀。

藍柯說，國外研究也發現，在出現症狀後12個月內收集的新冠康復患者的血清，以及接受過兩劑BNT或AZ疫苗的人的血清（在接種疫苗後5個月內收集），幾乎不能中和Omicron變異株。但接受BNT疫苗加強針一個月後，接種者血清對Omicron戎變異株仍有中和作用。

此外，藍柯還指出，根據真實世界的統計數據，Omicron變異株比Delta具有更強的傳染性，重症率與致死率則相對較低。但考慮到Omicron流行區域內存在較高的疫苗接種與既往感染率，其真實致病能力仍不容小覷。

他表示，值得警惕的是，Omicron變異株仍有可能通過突變或與其它毒株重組變得更具致病性。因此，現在就斷言Omicron變異株為「大號流感」，可能還為時尚早。