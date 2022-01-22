我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別因症狀輕微鬆懈 篩檢前有這毛病 恐已確診新冠

與中抗衡 吸引國際理工生留美 工作期延長為3年

中國最新研究顯示：得過新冠也難以抵禦Omicron

記者林則宏／即時報導
中國一項研究顯示，新冠肺炎康復者康復一年後的血清對Omicron變異株的中和能力急劇下降，但完成疫苗加強針接種後，對Omicron的中和抗體水準能顯著增強。圖為山西太原早前為學生接種疫苗。新華社
中國一項研究顯示，新冠肺炎康復者康復一年後的血清對Omicron變異株的中和能力急劇下降，但完成疫苗加強針接種後，對Omicron的中和抗體水準能顯著增強。圖為山西太原早前為學生接種疫苗。新華社

據中國《環球時報》報導，由武漢大學病毒學國家重點實驗室與湖北省疾病預防控制中心合作進行的一項研究顯示，武漢新冠疫情早期康復者在康復一年後的血清對Omicron變異株的中和能力急劇下降。

這項研究成果近日發表於國際學術期刊《Emerging Microbes & Infections》。論文作者之一，武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯接受《環球時報》採訪時表示，該項研究表明，Omicron變異株對新冠康復者的免疫逃逸十分顯著。

但研究也顯示，新冠康復者和疫苗接種者在完成疫苗加強針接種後，對Omicron的中和抗體水準又能顯著增強。

藍柯稱，研究團隊收集了武漢疫情暴發期間感染新冠病毒患者康復一年後的血清200餘份。研究發現，這批康復者血清仍有較高的中和抗體，但對Alpha、Beta 、Gamma突變株的保護水準有不同程度的下降。對Delta及Omicron的中和效果顯著下降，其中Omicron變異株的免疫逃逸最為顯著。

研究人員還收集武漢新冠康復者接種疫苗加強針後的血清樣本，結果表明，疫苗加強針能使康復者體內對Omicron的中和抗體水平增強2-3倍。

儘管有研究數據顯示現有疫苗對Omicron變異株的保護力顯著下降，但藍柯表示，這項研究以及此前的其它相關研究都顯示，新冠康復者和疫苗接種者都應接種疫苗加強針，以增強對Omicron等新突變毒株的免疫力，降低感染風險並減輕感染後的症狀。

藍柯說，國外研究也發現，在出現症狀後12個月內收集的新冠康復患者的血清，以及接受過兩劑BNT或AZ疫苗的人的血清（在接種疫苗後5個月內收集），幾乎不能中和Omicron變異株。但接受BNT疫苗加強針一個月後，接種者血清對Omicron戎變異株仍有中和作用。

此外，藍柯還指出，根據真實世界的統計數據，Omicron變異株比Delta具有更強的傳染性，重症率與致死率則相對較低。但考慮到Omicron流行區域內存在較高的疫苗接種與既往感染率，其真實致病能力仍不容小覷。

他表示，值得警惕的是，Omicron變異株仍有可能通過突變或與其它毒株重組變得更具致病性。因此，現在就斷言Omicron變異株為「大號流感」，可能還為時尚早。

Omicron 疫苗 武漢

上一則

CDC：未接種長者 住院風險高50倍

下一則

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

延伸閱讀

CDC：未接種長者 住院風險高50倍

CDC：未接種長者 住院風險高50倍
CDC研究：疫苗對防止Omicron重症效果絕佳

CDC研究：疫苗對防止Omicron重症效果絕佳
接種mRNA補強針 增心肌炎風險? 7大QA詳解好發原因

接種mRNA補強針 增心肌炎風險? 7大QA詳解好發原因
奧地利強制成人接種 法國疫苗通行證24日上路

奧地利強制成人接種 法國疫苗通行證24日上路

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報