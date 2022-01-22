準備要打？美宣布地中海軍演 波海三國武器運烏克蘭

圖為烏克蘭士兵在新修防禦工事裡戒備。（美聯社）

值此西方與俄羅斯關係緊張時刻，國防部發言人柯比 (John Kirby)21日表示，美軍已派遣「杜魯門號」(USS Harry S. Truman)航母戰鬥群，前往地中海參與北約組織(NATO)海上演習；波羅的海三國國防部長宣布獲得美方允可，把美製防空、反坦克武器送入烏克蘭 境內，因應俄軍可能入侵。

國會山莊報(The Hill)報導，柯比指出，由24日開始舉行到2月4日的「海神打擊22」(Neptune Strike 22)演習將展示，北約組織有能力整合航母戰鬥群提供的高端海上打擊戰力，以支持盟友嚇阻侵略及保衛國家。

柯比另稱其他幾個北約盟國將與杜魯門號戰鬥群會合，參與協同海上演習，進行反潛艦作戰及遠程攻擊訓練；另外，這次演習早在2020年便有計畫，並非因應俄國最近在俄、烏邊境大舉駐軍；只是北約官網所列的年度軍演並無列出「海神打擊22」這項演習。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)上將在推特發文說，「北約永遠會做一切必要舉動，來保護並防衛所有盟國」；美方派出海軍船艦參與海神打擊22演習，「強烈顯示跨大西洋團結」。史托騰柏格的推文愈發增添外界對演習時機的揣測。

北約各國部隊及武器近日移往更靠近烏克蘭地區；俄國聚集約10萬大軍在邊境，拒絕撤走；西方國家已發出警告，莫斯科可能很快便入侵前蘇聯加盟國的烏克蘭。

波羅的海三國防長指出，愛沙尼亞將提供美製標槍(Javelin)反裝甲飛彈、立陶宛及拉脫維亞提供刺針(Stinger)反戰機飛彈給烏克蘭；此外，拉脫維亞還打算把即可食用的軍糧交給烏克蘭部隊；這些武器、補給何時抵達烏境，目前還不清楚，但三國防長聯合聲明矢言合作，快速把美製軍武交給烏克蘭。

烏克蘭已屯有不少標槍飛彈，但取得刺針飛彈則代表烏軍取得新戰力，有必要時攻擊俄軍直升機。

美國售給外國的武器，必先取得華府同意，才能轉交第三方，因此若非拜登 政府同意，波羅的海三國無法直接把兩種飛彈系統送交基輔當局；外界另呼籲拜登政府把更致命的武器軍援烏克蘭部隊。