拜登視訊會晤岸田文雄 聚焦印太和中國 敲定今春訪日

拜登總統21日以視訊會晤日本首相岸田文雄，並接受岸田文雄邀請，預計在今年暮春訪問日本。（美聯社）

拜登 總統21日以視訊會晤日本 首相岸田文雄 ，聚焦印太安全和中國脅迫鄰國與經貿掠奪行為，也重申台海和平穩定重要性；拜登應岸田文雄邀請，預計在今年暮春訪問日本，這將是拜登作為總統的首次亞洲行，但具體時程未定。

去年4月，時任日本首相菅義偉成為拜登任內首位訪問白宮的外國領導人，一年來，拜登兩度訪問歐洲，尚未踏足亞洲；政府資深官員21日表示，拜登將正式訪問日本，參加日本今年上半年主辦的美日印澳四方安全會談(Quad)。

岸田文雄去年10月出任日本首相，這是兩國領導人首次峰會；一名拜登政府資深官員會後簡報表示，在90分鐘的會談中，雙方討論印太區域安全、俄烏衝突以及中國脅迫鄰國等作為。

兩人在會談中及事後的新聞摘要均提及，台海和平穩定及和平解決兩岸問題的重要性，關切中國在新疆和香港的作為，並反對中國企圖改變東海和南海現狀的企圖。

新聞摘要指出，拜登重申美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼(日本稱「尖閣諸島」)；依據該條文，美軍對日本負有防衛義務。

資深官員表示，美日領導人就中國議題深入交流，岸田文雄特別關切中國發展核武能力；此外，美日領導人共同譴責北韓近日發射彈道飛彈，違反聯合國安全理事會決議，承諾將針對朝鮮半島非核化議題密切協調。

在領導人峰會前夕，美日才舉行第二次的外交及國防首長2加2會談，拜登和岸田文雄達成共識，將成立新的部長級經濟政策諮詢委員會(2加2經濟對話)，以推動雙邊經濟合作，並強化印太地區的以規則為基礎的經濟秩序。

岸田文雄表示，強烈支持拜登的「印太經濟架構」，日美將密切合作支持這項倡議。

白宮官員日前表示，將在數月內和盟國共同提出「印太經濟架構」願景及目標。