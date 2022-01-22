我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

拜登視訊會晤岸田文雄 聚焦印太和中國 敲定今春訪日

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統21日以視訊會晤日本首相岸田文雄，並接受岸田文雄邀請，預計在今年暮春訪問日本。（美聯社）
拜登總統21日以視訊會晤日本首相岸田文雄，並接受岸田文雄邀請，預計在今年暮春訪問日本。（美聯社）

拜登總統21日以視訊會晤日本首相岸田文雄，聚焦印太安全和中國脅迫鄰國與經貿掠奪行為，也重申台海和平穩定重要性；拜登應岸田文雄邀請，預計在今年暮春訪問日本，這將是拜登作為總統的首次亞洲行，但具體時程未定。

去年4月，時任日本首相菅義偉成為拜登任內首位訪問白宮的外國領導人，一年來，拜登兩度訪問歐洲，尚未踏足亞洲；政府資深官員21日表示，拜登將正式訪問日本，參加日本今年上半年主辦的美日印澳四方安全會談(Quad)。

岸田文雄去年10月出任日本首相，這是兩國領導人首次峰會；一名拜登政府資深官員會後簡報表示，在90分鐘的會談中，雙方討論印太區域安全、俄烏衝突以及中國脅迫鄰國等作為。

兩人在會談中及事後的新聞摘要均提及，台海和平穩定及和平解決兩岸問題的重要性，關切中國在新疆和香港的作為，並反對中國企圖改變東海和南海現狀的企圖。

新聞摘要指出，拜登重申美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼(日本稱「尖閣諸島」)；依據該條文，美軍對日本負有防衛義務。

資深官員表示，美日領導人就中國議題深入交流，岸田文雄特別關切中國發展核武能力；此外，美日領導人共同譴責北韓近日發射彈道飛彈，違反聯合國安全理事會決議，承諾將針對朝鮮半島非核化議題密切協調。

在領導人峰會前夕，美日才舉行第二次的外交及國防首長2加2會談，拜登和岸田文雄達成共識，將成立新的部長級經濟政策諮詢委員會(2加2經濟對話)，以推動雙邊經濟合作，並強化印太地區的以規則為基礎的經濟秩序。

岸田文雄表示，強烈支持拜登的「印太經濟架構」，日美將密切合作支持這項倡議。

白宮官員日前表示，將在數月內和盟國共同提出「印太經濟架構」願景及目標。

拜登 日本 岸田文雄

上一則

CDC：未接種長者 住院風險高50倍

下一則

準備要打？美宣布地中海軍演 波海三國武器運烏克蘭

延伸閱讀

拜登免費發5億盒新冠檢測劑 業者嘆生產人手不足

拜登免費發5億盒新冠檢測劑 業者嘆生產人手不足
遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護

遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護
首場亞洲行 拜登春天將訪日本

首場亞洲行 拜登春天將訪日本
公職服務減免修改 預計7萬人近50億元學貸可免除

公職服務減免修改 預計7萬人近50億元學貸可免除

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報